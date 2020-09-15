Реванш между временным чемпионом WBC в супертяжелом весе Александром Поветкиным и бывшим обладателем этого титула британцем Диллианом Уайтом состоится 21 ноября.

- Я отдохнул, провел время с семьей и скоро вновь отправлюсь в тренировочный лагерь и буду готовиться так же тщательно, как и в первый раз, - приводит слова Поветкина пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса". - Диллиан - сильный боксер, я это говорил и до первого боя, и после него. Уверен, мы вновь покажем хороший и красивый бокс.

Напомним, что первый поединок состоялся 22 августа. В четвертом раунде Поветкин дважды побывал в нокдауне, но в пятом раунде одним мощным ударом в подбородок отправил Уайта в нокаут. Британец решил воспользоваться правом на реванш, прописанным в контракте. Как сказал промоутер "Русского витязя" Андрей Рябинский, наш супертяж "грамотно построит подготовку с учетом первого боя и подойдет к реваншу в отличной форме".