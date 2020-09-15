Новости

В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 23:17
Фрегат "Адмирал Эссен" следит за маневрами эсминца США в Черном море 22:54
ВОЗ: Мир все еще находится в начале пандемии коронавируса 22:48
ВТО: США нарушили права внешней торговли, введя большие тарифы для КНР 22:27
На Лесбосе арестовали беженцев, подозреваемых в поджоге лагеря для мигрантов 22:02
Мировая отрасль туризма потеряла в 2020 году 65 процентов клиентов 21:31
В Южной Корее женщина на внедорожнике протаранила магазин 20:50
Назван виновный в ДТП с футболистом "Рубина" Иваном Игнатьевым 20:29
Иванович подписал контракт с "Вест Бромвичем" 20:22
В региональные больницы направили 3,5 млн единиц средств индивидуальной защиты 20:01
Под Ярославлем найдены убитыми две девочки 19:57
Мишустин обсудил с премьером Беларуси двустороннее сотрудничество 19:40
Стало известно, почему летевший в Казань борт подал сигнал тревоги 19:25
Ученые научили компьютерную программу выявлять болезни кишечника 19:17
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Казань самолет подал сигнал тревоги 18:55
Источник: Мбаппе намерен перейти в "Реал" 18:47
Путин поручил представить предложения о поощрении строителей медцентров МО 18:11
Видео: Михаил Боярский упал в обморок при вакцинации от гриппа 18:07
При кадастровых работах начнут применять лазерное сканирование 17:52
Младший брат Абэ возглавит министерство обороны Японии 17:51
В Мурманской области обрушился памятник подводникам 17:42
Отопление в Подмосковье включат в конце сентября 17:41
Игрок "Краснодара" Урош Спайич отдан в аренду в "Фейеноорд" 17:39
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец" 17:39
Снаряд времен войны вывезли с территории центра Хруничева для уничтожения 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
15.09.2020 22:56
Рубрика: Спорт

Повторит удар

Поветкин даст реванш Уайту 21 ноября
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 207(8261)
Реванш между временным чемпионом WBC в супертяжелом весе Александром Поветкиным и бывшим обладателем этого титула британцем Диллианом Уайтом состоится 21 ноября.

- Я отдохнул, провел время с семьей и скоро вновь отправлюсь в тренировочный лагерь и буду готовиться так же тщательно, как и в первый раз, - приводит слова Поветкина пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса". - Диллиан - сильный боксер, я это говорил и до первого боя, и после него. Уверен, мы вновь покажем хороший и красивый бокс.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Харитонов нокаутировал обидчика Тайсона в дебютном поединке

Напомним, что первый поединок состоялся 22 августа. В четвертом раунде Поветкин дважды побывал в нокдауне, но в пятом раунде одним мощным ударом в подбородок отправил Уайта в нокаут. Британец решил воспользоваться правом на реванш, прописанным в контракте. Как сказал промоутер "Русского витязя" Андрей Рябинский, наш супертяж "грамотно построит подготовку с учетом первого боя и подойдет к реваншу в отличной форме".

Спорт Бокс

Главное сегодня

Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация
Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Президент Австрии считает, что "Северный поток-2" находится вне политики
Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений
Косачев о планах США по устранению Асада: Американцам все сходит с рук
ЦСКА после победы над "Спартаком" приблизился к лидерам
Звонарева завоевала четвертый парный титул на турнирах "Большого шлема"