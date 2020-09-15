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Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
15.09.2020 21:01
Рубрика: Общество

Зеркальце расскажет

Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 208(8262)
Диспансеризация - это важный момент для сохранения здоровья. Что касается онкозаболеваний, тут, как говорят врачи, особую роль играет самообследование. Обычный доктор, к которому вы пришли на прием, допустим, из-за простуды, не станет осматривать вас с ног до головы на предмет рака кожи, не проверит лимфоузлы. Но некоторые виды рака и предраковых состояний легко заметить самому, глядя в зеркало или нащупав уплотнения руками. Так что наше здоровье - в буквальном смысле - в наших руках.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самообследование - это очень просто и вместе с тем эффективно. Конечно, полноценную диагностику оно не заменит, но может стать важным дополнением к нашей заботе о своем здоровье. Чистим же мы, в конце концов, зубы. Мерим температуру и давление. Вот и "прицельное" наблюдение за собой может помочь обнаружить признаки заболевания и обратиться к врачу на ранней стадии или даже еще во время предболезни.

Фото: iStock
Онколог объяснила, какие симптомы требуют срочного обращения к врачу

Кожа. Осмотр кожных покровов на предмет новообразований и изменений родинок врачи рекомендуют проводить до 10 раз в год. Проще простого - раз в месяц перед или после душа. Родинки и родимые пятна есть у каждого. С возрастом возникают и другие изменения: пигментация, кератомы, папилломы. Большинство ново­образований на коже безобидны. Размеры родинок разнообразны: от мелких, величиной с булавочную головку, до обширных, занимающих большую площадь.

Так когда надо насторожиться?

Чтобы вовремя распознать опасную родинку, нужно запомнить алгоритм первичной диагностики, который называется АККОРД. Это аббревиатура, в которой каждая буква имеет свое значение - признак перерождения родинки:

  • А - асимметрия - родинка изменила форму;
  • К - край - становится неровным, волнообразным;
  • К - кровоточивость - родинка кровит;
  • О - окрас - родинка меняет цвет, возникают вкрапления более темного или светлого цвета;
  • Р - размер - родинка начинает разрастаться;
  • Д - динамика - поверхность родинки меняется, появляются корочки, изменяется текстура.

Любое из этих изменений - достаточный повод для визита к дерматологу. Тот проверит кожу с помощью простого прибора - дерматоскопа и, если нужно, назначит лечение. А возможно, отправит на консультацию к онкологу.

Кроме кожи женщины должны сами проверять грудь, а мужчины - половые органы.

Молочные железы - осмотр и пальпацию молочных желез на предмет возможных уплотнений необходимо проводить 1 раз в месяц, на 5-12-й день менструального цикла. Женщины старшего возраста проверяют грудь каждый месяц в один и тот же день.

Осмотр кожи проводим примерно раз в месяц - перед или после душа

Половые органы - проводить осмотр яичек и полового члена нужно 1 раз в месяц. Рак яичек легко определяется при обычной пальпации. О вероятности заболевания стоит задуматься, если вы чувствуете тяжесть в яичке, одно из яичек больше другого по размеру, а также имеются боли внизу живота. Припухлость, наличие уплотнений и резкая боль тоже могут являться симптомами рака.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Ирина Невинная

Какие еще симптомы могут указать на онкологическое заболевание:

  • длительные боли любой локализации;
  • необъяснимая потеря или набор веса;
  • длительные подъемы температуры без признаков инфекции;
  • увеличение лимфоузлов без температуры и признаков инфекции;
  • не проходящий кашель;
  • беспричинная усталость и быстрая утомляемость;
  • не проходящие синяки или возникновение синяков без видимых причин;
  • не проходящие ранки на слизистых рта или языке, лейкоплакия;
  • изменения кожных покровов (изменения размеров, контуров, цвета родинок, желтуха, гиперпигментация, эритема, зуд, усиленный рост волос, незаживающие порезы);
  • изменения привычного стула и мочеиспускания;
  • нетипичные кровотечения (кашель с кровью, кровь в стуле, вагинальные кровотечения, кровь в моче, выделения из сосков, кровотечения без причины или не соответствующие травме);
  • уплотнения в различных частях тела;
  • сложности с глотанием;
  • опущение века;
  • сильная потливость.

Заметив у себя подобные симптомы, нужно обратиться к своему лечащему врачу - терапевту или семейному. Он, если нужно, направит на дополнительное обследование.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Ирина Невинная
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