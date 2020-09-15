Самообследование - это очень просто и вместе с тем эффективно. Конечно, полноценную диагностику оно не заменит, но может стать важным дополнением к нашей заботе о своем здоровье. Чистим же мы, в конце концов, зубы. Мерим температуру и давление. Вот и "прицельное" наблюдение за собой может помочь обнаружить признаки заболевания и обратиться к врачу на ранней стадии или даже еще во время предболезни.
Кожа. Осмотр кожных покровов на предмет новообразований и изменений родинок врачи рекомендуют проводить до 10 раз в год. Проще простого - раз в месяц перед или после душа. Родинки и родимые пятна есть у каждого. С возрастом возникают и другие изменения: пигментация, кератомы, папилломы. Большинство новообразований на коже безобидны. Размеры родинок разнообразны: от мелких, величиной с булавочную головку, до обширных, занимающих большую площадь.
Так когда надо насторожиться?
Чтобы вовремя распознать опасную родинку, нужно запомнить алгоритм первичной диагностики, который называется АККОРД. Это аббревиатура, в которой каждая буква имеет свое значение - признак перерождения родинки:
- А - асимметрия - родинка изменила форму;
- К - край - становится неровным, волнообразным;
- К - кровоточивость - родинка кровит;
- О - окрас - родинка меняет цвет, возникают вкрапления более темного или светлого цвета;
- Р - размер - родинка начинает разрастаться;
- Д - динамика - поверхность родинки меняется, появляются корочки, изменяется текстура.
Любое из этих изменений - достаточный повод для визита к дерматологу. Тот проверит кожу с помощью простого прибора - дерматоскопа и, если нужно, назначит лечение. А возможно, отправит на консультацию к онкологу.
Кроме кожи женщины должны сами проверять грудь, а мужчины - половые органы.
Молочные железы - осмотр и пальпацию молочных желез на предмет возможных уплотнений необходимо проводить 1 раз в месяц, на 5-12-й день менструального цикла. Женщины старшего возраста проверяют грудь каждый месяц в один и тот же день.
Половые органы - проводить осмотр яичек и полового члена нужно 1 раз в месяц. Рак яичек легко определяется при обычной пальпации. О вероятности заболевания стоит задуматься, если вы чувствуете тяжесть в яичке, одно из яичек больше другого по размеру, а также имеются боли внизу живота. Припухлость, наличие уплотнений и резкая боль тоже могут являться симптомами рака.
Какие еще симптомы могут указать на онкологическое заболевание:
- длительные боли любой локализации;
- необъяснимая потеря или набор веса;
- длительные подъемы температуры без признаков инфекции;
- увеличение лимфоузлов без температуры и признаков инфекции;
- не проходящий кашель;
- беспричинная усталость и быстрая утомляемость;
- не проходящие синяки или возникновение синяков без видимых причин;
- не проходящие ранки на слизистых рта или языке, лейкоплакия;
- изменения кожных покровов (изменения размеров, контуров, цвета родинок, желтуха, гиперпигментация, эритема, зуд, усиленный рост волос, незаживающие порезы);
- изменения привычного стула и мочеиспускания;
- нетипичные кровотечения (кашель с кровью, кровь в стуле, вагинальные кровотечения, кровь в моче, выделения из сосков, кровотечения без причины или не соответствующие травме);
- уплотнения в различных частях тела;
- сложности с глотанием;
- опущение века;
- сильная потливость.
Заметив у себя подобные симптомы, нужно обратиться к своему лечащему врачу - терапевту или семейному. Он, если нужно, направит на дополнительное обследование.