Спрос на аренду квартир, обычно подскакивающий в конце лета - начале осени, в этом году недотянул до прошлогоднего уровня. Многие арендаторы, потеряв работу из-за пандемии, уехали на родину. Конкуренция между владельцами недвижимости обострилась. Как подготовить квартиру к сдаче в аренду, чтобы побыстрее найти квартирантов, и на что обратить внимание при общении с арендаторами, "РГ" рассказали риелторы.

Жильцы, разъехавшиеся в пандемию по домам, обострили конкуренцию между владельцами квартир. Фото: photoxpress

Сначала - ремонт

Начинать подготовку к сдаче квартиры нужно с ремонта. Желательно, чтобы все было новое, свежее и чистое. "Еще лет 6-7 назад "бабушкины" квартиры, где лет 30 не было ремонта, вполне можно было сдать по более низкой цене буквально за день, - говорит руководитель департамента аренды агентства недвижимости "Азбука Жилья" Роман Бабичев. - Сейчас даже при низкой цене на них нет спроса".

В то же время вкладываться в вычурный ремонт - с подиумами, фигурными потолками, а тем более колоннами и прочими изысками - не нужно: в моде стиль casual. Достаточно ламината на полу, отделки плиткой в санузле, окрашенных стен (перекрасить проще, чем переклеивать обои). Лучше выбирать светлые, теплые тона, советует руководитель отдела МИЭЛЬ Ольга Яцевская.

Установите пластиковые окна: 90% арендаторов, увидев деревянные рамы, обращают на это внимание, начинают расспрашивать, не дует ли, доносится ли шум с дороги. Поставьте счетчики на воду - это избавит от лишних претензий со стороны коммунальных служб.

Загромождать жилье мебелью не стоит: достаточно кухонного гарнитура и бытовой техники - холодильника, плиты, стиральной машины. Пользуются популярностью посудомойки. Многие квартиранты переезжают с собственными кроватями и шкафами, отмечает Бабичев. Если же мебель окажется все-таки нужна, ее можно докупить, уже договорившись с квартирантами.

Стоимость ремонта должна соответствовать арендной плате, которая, в свою очередь, зависит от локации квартиры. Даже роскошный ремонт и дорогая мебель не поднимут заметно арендную плату в старой пятиэтажке на окраине города.

Уберите личные вещи

Непосредственно перед встречей с квартирантами нужно хорошо прибрать квартиру, проветрить ее, особенно если она была закрыта несколько месяцев. Проверьте проводку, сантехнику, не перегорели ли лампочки, работает ли бытовая техника. "Уберите из квартиры все личные вещи, - советует Яцевская. - Квартира должна быть пустой. Не должно быть фотографий, рамочек, икон или картин на стенах. Ничто не должно напоминать о присутствии хозяев". Бывает, что владелец, ожидая прихода арендаторов, чересчур вольно располагается в сдаваемом жилье, курит - это тоже производит негативное впечатление на будущих жильцов.

К лайфхакам вроде "незадолго до прихода квартирантов сварите кофе, чтобы в квартире был приятный запах", риелторы относятся скептически. "Может быть, арендатор ненавидит кофе, - рассуждает Бабичев. - К тому же это может вызвать подозрения: неужели в квартире пахло настолько неприятно, что это стараются скрыть?"

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"Никогда не сдавайте квартиру своим друзьям. Это потеря друга!" - советует Бабичев. Маловероятно, что надолго снимут жилье совсем молодые пары, съехавшие от родителей, которые живут в том же городе: поругавшись, они разбегутся по домам. Снимающие жилье на двоих сокурсники и коллеги тоже могут поссориться и из-за этого либо вовсе съедут, либо вторую комнату позже придется сдавать отдельно, так что жилье фактически превратится в коммуналку. Не рекомендуют риелторы сдавать жилье квартирантам, которые, еще не заселившись, начинают навязывать свои порядки: это мне не нравится, а это я буду делать так. С ними потом у хозяев очень много хлопот. Внимательно отнеситесь к юристам - их трудно переспорить. Несмотря на заверения владельцев домашних питомцев, не бывает идеальных животных, которые не пахнут и ничего не поцарапают.

А вот семьи с детьми, которых не очень приветствуют начинающие арендодатели, часто оказываются надежными жильцами, поскольку становятся "привязаны" к школам и детсадам. Но тут ситуация зависит от возраста детей и от того, насколько родители присматривают за ними.

На квартиры, где десятилетиями не было ремонта, сейчас вообще нет спроса даже при низких ценах на аренду

"Я бы не советовала принимать решение после разговора с будущим арендатором по телефону, - говорит Яцевская. - Нужно встречаться с нанимателями, поговорить вживую. Бывает, что владелец квартиры не хочет арендаторов с кошками-собаками, а когда встречается с человеком, уже забывает про животных, потому что человек ему подходит. Можно встретиться со всеми претендентами, а решение принять впоследствии".

Сразу угадать, какими окажутся арендаторы, невозможно, уверяют риелторы, более-менее ясно это становится через месяц.

Навещайте ежемесячно

Обязательно заключайте с арендатором письменный договор. Устные договоренности потом ничем не докажешь. Договор лучше заключать на срок до года - иначе по закону его сложнее будет расторгнуть.

Требуйте залог в размере месячной платы. "Не надо засчитывать залог как плату за последний месяц проживания при отъезде квартирантов, - подчеркивает Бабичев. - За этот месяц можно многое с квартирой натворить".

Договоритесь о сдаче жилья в аренду не только с другими собственниками квартиры, но и со всеми зарегистрированными в ней - дотошные квартиранты могут потребовать наличия всех подписей в договоре, и будут правы: не согласившийся на сдачу, но официально прописанный родственник имеет право пользования квартирой и может испортить жизнь арендаторам. Погасите долги за коммунальные услуги и запаситесь справкой об этом, чтобы квартирантам не начали отключать свет или нервировать их напоминаниями о необходимости погасить долги.

Риелторы настоятельно советуют хозяевам каждый месяц навещать квартирантов - например, при получении ежемесячной платы. Иначе арендаторы могут "расслабиться", а сумма для возмещения ущерба многократно превысит внесенный залог.