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15.09.2020 11:59
Рубрика: Власть

Роспотребнадзору исполнилось 98 лет

Текст: Светлана Ментюкова
Защиту населения обеспечивают 30 научных центров и 800 лабораторий Роспотребнадзора. Государственной санитарно-эпидемиологической службе России сегодня исполнилось 98 лет.

Декрет Совета народных комиссаров РСФСР "О санитарных органах республики" был подписан 15 сентября 1922 года. В процессе становления служба прошла различные этапы: от эпидбюро до санэпидстанций и центров Госсанэпиднадзора, сегодня она имеет статус федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении правительства РФ.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"За почти сто лет существования санитарно-эпидемиологической службы ее функции значительно расширились, структура изменилась, а требования к квалификации сотрудников возросли. Но ключевая задача Роспотребнадзора остается неизменной - охрана здоровья наших граждан и улучшение качества их жизни, - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. - Ваш профессионализм наиболее ярко проявился во время пандемии новой коронавирусной инфекции, когда специалисты Роспотребнадзора не просто продолжили свою работу, но и приняли самое непосредственное участие в непростой борьбе с опасным вирусом. Мы убедились, что эпидемиологический щит нашей Родины - это крепкая и надежная защита, на которую мы все можем рассчитывать в любой ситуации. Если бы не ваша самоотверженность и ваша готовность к самой сложной работе, которую нельзя было поручить кому-то другому, последствия пандемии были бы куда тяжелее. То, как тщательно вы подошли к решению самых разных проблем, как выстроили свою деятельность в нелёгких условиях, вызывает бесконечное уважение и признательность".

Специалисты Роспотребнадзора были в авангарде борьбы с пандемией коронавируса, самыми первыми встречая на государственной границе приезжих из стран неблагополучных по этой инфекции. В каждом пункте пропуска через границу РФ ежегодно на наличие инфекций досматривают более 20 млн человек, предотвращая завозы опасных заболеваний.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Одна из первых вакцин от новой коронавирусной инфекции также была разработана специалистами Роспотребнадзора, а именно центра "Вектор", который является частью российской санитарной службы. При этом научные центры Роспотребнадзора разрабатывают вакцины, системы эпидпрогнозирования и анализа, средства индивидуальной защиты, мобильные лаборатории. Ученые и специалисты службы принимали участие в решении таких глобальных мировых проблем здравоохранения как борьба с чумой и холерой, ликвидация кори и полиомиелита, вспышки опасных инфекций, таких как лихорадка Эбола и многих других.

Министр поблагодарил сотрудников за верность выбранной профессии, целеустремленность и самоотверженность, за готовность помочь и ежедневный труд для граждан и для России в целом: "Желаю вам, уважаемые коллеги, и впредь оставаться эффективной слаженной командой, трудовых успехов, постоянного профессионального роста, неиссякаемой энергии и самое главное - крепкого здоровья вам и вашим близким", - пожелал министр".

Власть Работа власти Правительство Роспотребнадзор

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