Роспотребнадзору исполнилось 98 лет

Защиту населения обеспечивают 30 научных центров и 800 лабораторий Роспотребнадзора. Государственной санитарно-эпидемиологической службе России сегодня исполнилось 98 лет.

Декрет Совета народных комиссаров РСФСР "О санитарных органах республики" был подписан 15 сентября 1922 года. В процессе становления служба прошла различные этапы: от эпидбюро до санэпидстанций и центров Госсанэпиднадзора, сегодня она имеет статус федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении правительства РФ.

"За почти сто лет существования санитарно-эпидемиологической службы ее функции значительно расширились, структура изменилась, а требования к квалификации сотрудников возросли. Но ключевая задача Роспотребнадзора остается неизменной - охрана здоровья наших граждан и улучшение качества их жизни, - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. - Ваш профессионализм наиболее ярко проявился во время пандемии новой коронавирусной инфекции, когда специалисты Роспотребнадзора не просто продолжили свою работу, но и приняли самое непосредственное участие в непростой борьбе с опасным вирусом. Мы убедились, что эпидемиологический щит нашей Родины - это крепкая и надежная защита, на которую мы все можем рассчитывать в любой ситуации. Если бы не ваша самоотверженность и ваша готовность к самой сложной работе, которую нельзя было поручить кому-то другому, последствия пандемии были бы куда тяжелее. То, как тщательно вы подошли к решению самых разных проблем, как выстроили свою деятельность в нелёгких условиях, вызывает бесконечное уважение и признательность".

Специалисты Роспотребнадзора были в авангарде борьбы с пандемией коронавируса, самыми первыми встречая на государственной границе приезжих из стран неблагополучных по этой инфекции. В каждом пункте пропуска через границу РФ ежегодно на наличие инфекций досматривают более 20 млн человек, предотвращая завозы опасных заболеваний.

Одна из первых вакцин от новой коронавирусной инфекции также была разработана специалистами Роспотребнадзора, а именно центра "Вектор", который является частью российской санитарной службы. При этом научные центры Роспотребнадзора разрабатывают вакцины, системы эпидпрогнозирования и анализа, средства индивидуальной защиты, мобильные лаборатории. Ученые и специалисты службы принимали участие в решении таких глобальных мировых проблем здравоохранения как борьба с чумой и холерой, ликвидация кори и полиомиелита, вспышки опасных инфекций, таких как лихорадка Эбола и многих других.

Министр поблагодарил сотрудников за верность выбранной профессии, целеустремленность и самоотверженность, за готовность помочь и ежедневный труд для граждан и для России в целом: "Желаю вам, уважаемые коллеги, и впредь оставаться эффективной слаженной командой, трудовых успехов, постоянного профессионального роста, неиссякаемой энергии и самое главное - крепкого здоровья вам и вашим близким", - пожелал министр".