Россия открыла границу с Южной Осетией

Также председатель правительства снял ограничения на въезд в Россию для отдельных категорий лиц. Это, во-первых, моряки, прибывающие в страну для смены экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Им разрешен въезд автомобильным, воздушным, железнодорожным и морским транспортом.

Во-вторых, специалисты, занимающиеся контролем качества оборудования, выпускаемого российскими компаниями по контрактам, связанным со строительством атомных станций за рубежом в рамках международных договоров России.

В-третьих, запрет снят для лиц, задействованных в сертификации новых самолетов и обслуживании отечественных судов, состоящих в парке российских компаний.