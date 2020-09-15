Ростуризм предложил расширить период субсидирования туроператоров

По действующим сейчас нормам субсидии предоставляются за вывозные рейсы, выполненные в период не более 2 недель со дня введения ограничений в государстве временного пребывания россиян.

"По итогам рассмотрения поступивших от туроператоров заявок на предоставление субсидии, а также в соответствии с протоколами Комиссии по предоставлению субсидии установлено, что даты осуществления туроператорами отдельных вывозных авиарейсов не укладываются в период, установленный Правилами, так как они осуществлены ранее дня введения ограничений в государстве временного пребывания, в связи с чем по указанным заявкам принято решение об отказе в предоставлении субсидии", - указывается в пояснительной записке к документу.

Расширение периода вывозных рейсов, за которые туроператоры могут получить субсидии, позволит туроператорам повторно представить в Ростуризм заявки, отметили в ведомстве.

По данным туроператоров, ими всего было выполнено 185 вывозных авиарейсов, в Россию вернулось 47 тысяч организованных туристов. Фактически понесенные затраты составили 754,6 млн рублей.