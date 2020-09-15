Рублев пробился во второй круг турнира в Риме

Новости

В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 23:17
Фрегат "Адмирал Эссен" следит за маневрами эсминца США в Черном море 22:54
ВОЗ: Мир все еще находится в начале пандемии коронавируса 22:48
ВТО: США нарушили права внешней торговли, введя большие тарифы для КНР 22:27
На Лесбосе арестовали беженцев, подозреваемых в поджоге лагеря для мигрантов 22:02
Мировая отрасль туризма потеряла в 2020 году 65 процентов клиентов 21:31
В Южной Корее женщина на внедорожнике протаранила магазин 20:50
Назван виновный в ДТП с футболистом "Рубина" Иваном Игнатьевым 20:29
Иванович подписал контракт с "Вест Бромвичем" 20:22
В региональные больницы направили 3,5 млн единиц средств индивидуальной защиты 20:01
Под Ярославлем найдены убитыми две девочки 19:57
Мишустин обсудил с премьером Беларуси двустороннее сотрудничество 19:40
Стало известно, почему летевший в Казань борт подал сигнал тревоги 19:25
Ученые научили компьютерную программу выявлять болезни кишечника 19:17
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Казань самолет подал сигнал тревоги 18:55
Источник: Мбаппе намерен перейти в "Реал" 18:47
Путин поручил представить предложения о поощрении строителей медцентров МО 18:11
Видео: Михаил Боярский упал в обморок при вакцинации от гриппа 18:07
При кадастровых работах начнут применять лазерное сканирование 17:52
Младший брат Абэ возглавит министерство обороны Японии 17:51
В Мурманской области обрушился памятник подводникам 17:42
Отопление в Подмосковье включат в конце сентября 17:41
Игрок "Краснодара" Урош Спайич отдан в аренду в "Фейеноорд" 17:39
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец" 17:39
Снаряд времен войны вывезли с территории центра Хруничева для уничтожения 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
15.09.2020 22:58
Рубрика: Спорт

Побегал на грунте

Рублев пробился во второй круг турнира в Риме
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 207(8261)
Российский теннисист Андрей Рублев удачно стартовал на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Риме, где получил девятый номер посева.

Рублев пробился во второй круг, обыграв победителя квалификации аргентинца Факундо Багниса. Матч длился 1 час 38 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Андрея. За выход в третий круг Рублев поспорит с поляком Хубертом Хуркачем.

Фото: EPA
11 теннисистов попали под усиленный контроль на US Open

Уже завтра в борьбу вступят прошлогодний чемпион испанец Рафаэль Надаль, пропустивший Открытый чемпионат США, и финалист серб Новак Джокович, дисквалифицированный в четвертом круге US Open за неспортивное поведение. Надаль сыграет с соотечественником Пабло Карреньо Буста, а Джокович - с итальянцем Сальваторе Карузо. Новак отметил, что извлек из случившегося урок и хочет поскорее вернуться на корт, чтобы забыть об огромном разочаровании, постигшем его на кортах Нью-Йорка, где он считался фаворитом.

Спорт Теннис Игроки

Главное сегодня

Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация
Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Президент Австрии считает, что "Северный поток-2" находится вне политики
Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений
Косачев о планах США по устранению Асада: Американцам все сходит с рук
ЦСКА после победы над "Спартаком" приблизился к лидерам
Звонарева завоевала четвертый парный титул на турнирах "Большого шлема"