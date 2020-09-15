Рублев пробился во второй круг турнира в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев удачно стартовал на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Риме, где получил девятый номер посева.

Рублев пробился во второй круг, обыграв победителя квалификации аргентинца Факундо Багниса. Матч длился 1 час 38 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Андрея. За выход в третий круг Рублев поспорит с поляком Хубертом Хуркачем.

Уже завтра в борьбу вступят прошлогодний чемпион испанец Рафаэль Надаль, пропустивший Открытый чемпионат США, и финалист серб Новак Джокович, дисквалифицированный в четвертом круге US Open за неспортивное поведение. Надаль сыграет с соотечественником Пабло Карреньо Буста, а Джокович - с итальянцем Сальваторе Карузо. Новак отметил, что извлек из случившегося урок и хочет поскорее вернуться на корт, чтобы забыть об огромном разочаровании, постигшем его на кортах Нью-Йорка, где он считался фаворитом.