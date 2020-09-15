Число трудоустроенных россиян к концу 2021 года вырастет более чем на миллион и достигнет почти 72 млн человек, а ситуация на рынке труда восстановится на уровне 2019 года, прогнозирует Минтруд. Ведомство разработало приказ об утверждении показателей занятости населения на 2021 год, документ проходит общественное обсуждение.

Многие россияне смогут в ближайшие годы уйти из офиса и начать работать на самих себя. Это легко позволяет сделать режим самозанятости. Фото: iStock

Восстановление занятости - сегодня одна из приоритетных задач, поставленных президентом. Свои показатели сокращения безработицы установлены для каждого региона. Так, в Москве к концу следующего года она должна уменьшиться на 1%, в Санкт-Петербурге - на 0,6 %. Наиболее сложная ситуация с занятостью складывается в Северо-Кавказском федеральном округе, но к концу 2021 года именно там число трудоустроенных граждан должно вырасти на 5%. На 2-2,5% улучшится рынок труда в Южном, Приволжском и Уральском федеральном округах, на 8% - в Республике Тыва Сибирского Федерального округа, а также более чем на 1% в Дальневосточном федеральном округе.

В ведомстве считают, что наряду с восстановлением экономики увеличению числа занятых будут способствовать мероприятия по переобучению безработных, усиление межрегиональной координации центров занятости, программ стажировок для выпускников и внедрение дистанционной занятости.

В минтруде отмечают, что рынок труда постепенно восстанавливается, а количество предложений от работодателей растет. Уже сейчас на портале "Работа в России" представлено более 1,47 млн вакансий. При этом, как отмечают агентства по поиску работы, работодатели по-прежнему ищут работников на проектную, частичную или неполную занятость, часто экспериментируют с удаленкой.

По оценкам экспертов, миллионы граждан могут в ближайшие годы уйти из офиса и начать работать на самих себя. Это легко позволяет сделать режим самозанятости. С момента запуска приложения "Мой налог", который в считаные клики позволяет оформить режим самозанятости, в нем зарегистрировалось более миллиона человек, рассказал замначальника управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Акунов на первом в России форуме фрилансеров "Цифровые воротнички".

По оценке директора Национальной гильдии фрилансеров Кирилла Аношина, потенциал рынка фрилансеров - 10 млн человек. Эксперты называют и 5, и 15 млн человек, до этих цифр может вырасти число самозанятых.

Больше всего число занятых в 2021 году увеличится в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах

Такая разница в оценках объясняется "теневым" характером работы на себя. По подсчетам экспертов, каждый десятый работающий гражданин имеет дополнительный источник дохода, который никак не декларируется. Многие люди имеют подработку, но по разным причинам не выходят "из тени". Кто-то просто не знает о режиме самозанятости и простоте его оформления. Кто-то не готов официально афишировать, что имеет "халтуру".

С начала запуска приложения "Мой налог" самозанятые заработали 143 млрд рублей и заплатили в бюджет более 3,5 млрд рублей, сообщил Дмитрий Акунов. Эти цифры будут постепенно расти за счет обеления рынка дополнительных доходов. Самые распространенные виды деятельности в приложении "Мой налог" - такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные работы. В числе популярных также маркетинг и IT-услуги. Число дизайнеров, программистов, аналитиков, копирайтеров и других интеллектуальных и творческих профессий не превышает 10-15% самозанятых, говорит Кирилл Аношин. Но их число будет расти. Поскольку в большинстве регионов приложение заработало только с 1 июля, оценивать число самозанятых пока рано.

Тенденции

Миллион москвичей все еще на удаленке

Даже после отмены ограничений по COVID-19 около миллиона жителей Москвы остались на частичной удаленке. Об этом "РГ" рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Gо данным портала HeadHunter, количество удаленных вакансий в столице выросло на 79%.

"Многие организации после снятия большинства ограничений предложили своим сотрудникам гибкие и гибридные режимы, сочетающие удаленную работу и занятость на рабочем месте, - обратил внимание заммэра. - Сейчас происходит процесс адаптации компаний, организаций и производств к новым реалиям, идет тестирование новых режимов". В ряде отраслей переход к такому формату работы уже оправдался. Особенно ярко это заметно в IT-сфере, которая привыкала к удаленке еще до пандемии. Однако не во всех сферах удаленка приемлема, пришли к выводу аналитики hh.ru. "Применение такого формата затруднительно там, где речь идет о физическом труде или оказании услуг непосредственным потребителям, - рассказали "РГ" в пресс-службе сервиса. - Это промышленное и пищевое производство, розничная торговля, общепит, транспорт и логистика, организация мероприятий, индустрии развлечений и красоты". Как считают эксперты HeadHunter, в перспективе удаленка вряд ли окажет какое-то влияние на трудовую миграцию в Москву. Однако удаленка вполне может доминирующим форматом не только в IT, но также в финансовом секторе, СМИ, маркетинге, PR и дизайне, добавляют собеседники "РГ". Формат занятости не отражается на уровне зарплат. "Он по-прежнему зависит от навыков, опыта, конкуренции в той или иной профобласти, количества рабочих часов и других факторов, - заявляют в hh.ru. - Если количество трудовых часов при удаленной работе осталось прежним, сократить зарплату нельзя, независимо от того, где находится рабочее место сотрудника".

Подготовил Сергей Бабкин