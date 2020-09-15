Обращение председателя Совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве Юрия Агирбова в ФСБ России с требованием привлечь к ответственности известного дизайнера Артемия Лебедева за разжигание национальной розни и публичное оскорбление памяти о Великой Победе в очередной раз убедило в том, что хрупкий компромисс по чувствительным темам истории и эстетики лучше непримиримых идейных баталий.

Напомню, что Лебедев высказался против того, что в Адлерском районе Краснодарского края был демонтирован памятник русским солдатам, воевавшим на Кавказе в ХIХ столетии, а также, используя просторечия, но не обсценную лексику, поставил под сомнение эстетическую ценность монументальной скульптуры Евгения Вучетича и Николая Никитина "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде.

Памятник в Адлере был установлен 1 июня 2020 года по инициативе депутатов Городского собрания Сочи, священников Свято-Троицкой церкви, участников местного отделения Российского военно-исторического общества и сотрудников музея истории, как вскоре выяснилось, с нарушением принятых процедур, в том числе, и без общественного обсуждения. Именно эти обстоятельства позволили его демонтировать без нарушения буквы закона. Хотя он был примечателен, в частности, тем, что в его основании был размещен план Форта Святого Духа, одного из первых фундаментальных укреплений Черноморской береговой линии. Черкесская община расценила этот памятник как инструмент "монументальной пропаганды", которая призвана придать забвению трагедию черкесского этноса во время кавказских войн ХIХ столетия, его уничтожения и вытеснения за пределы Российской империи. Эта тема, которая сегодня, казалось, должна бы стать достоянием историков, время от время всплывает в политической повестке дня, вызывая непростую общественную реакцию как в России, так и за ее пределами.

Понятно, что история покорения Кавказа русской армией до сих пор вызывает неоднозначное отношение граждан современной Российской Федерации. Для одних Алексей Петрович Ермолов, памятники которому установлены, в частности, в Пятигорске и Ставрополе, равно как и Григорий Христофорович Засс, увековеченный монументом в Армавире, городе им основанном, - образцовые генералы русской армии, покорители Кавказа, бросившие вызов Оттоманской Порте. Для других - орудия имперской экспансии Николая I, унесшие жизни разноязыких народов Северного Кавказа. Оба генерала оставили после себя немало высказываний по сравнению с которыми суждения Лебедева о сносе памятника выглядят милой пасторалью. Как известно, Ермолов стал героем множества литературных произведений, которые вряд ли разумно изымать из библиотек, даже если кому-то кажется, что они сеют межнациональную рознь. А что делать с "Казаками" и "Хаджи-Муратом" Л.Н. Толстого или лермонтовским "Героем нашего времени"? При том, что при желании в них можно найти пассажи, мучительные для уха кабардинца, аварца, чеченца или ингуша. Никогда не забуду, как окаменели лица моих друзей Руслана Хакишева и Мималта Солцаева, режиссеров Чечено-Ингушского театра когда в начале 80-х годов во время гастролей в Москве, посмотрев спектакль по роману-эпопее современного ингушского классика Идриса Базоркина "Из тьмы веков", один всевластный чиновник посоветовал им расширить репертуар и поставить "Казаков" Л.Н. Толстого.

Компромисс по чувствительным темам истории и эстетики лучше непримиримых идейных баталий

Конец 1980-х-90-е годы прошлого столетия показали, сколь хрупким был межнациональный мир в СССР, какие страсти бушевали под тонким и непрочным слоем советской идеологии интернационализма. Взрыв этнического самосознания во многом предопределил самороспуск СССР, - бывшие республики, входящие в Советский Союз, стали строить национальные государства. Желание обрести новую национальную идентичность всех народов, живущих в России, серьезно повлияло на нашу Конституцию 1993 года. Более 25 миллионов русских в одночасье оказалось за пределами своего Отечества в положении этнического меньшинства со всеми драматическими последствиями подобной перемены. Это обстоятельство в качестве естественной реакции на происходящее в бывшем СССР предопределило укрепление русского национализма, порой, в крайне радикальных формах. Ущемление прав русских за пределами России и поныне вызывает острую реакцию в метрополии. Не учитывать всего этого, принимая те или иные решения по национальному вопросу, - в высшей степени неразумно.

Пространство, где можно вести цивилизованный диалог, - хрупкая ценность, которой глупо не дорожить

И не менее неразумно приглашать к решению эстетических споров специалистов из силовых ведомств. Не исключаю, у ветеранов могло остаться в памяти знаменитое высказывание замечательного писателя и парадоксального мыслителя Андрея Донатовича Синявского о том, что у него "эстетические разногласия с Советской властью". Но оно имело смысл в ту пору, когда нормативная эстетика социалистического реализма была частью общего идеологического устройства СССР. Е.В. Вучетич был выдающимся скульптором, выражающим победу над фашизмом в тех патетических художественных образах, которые отвечали запросу советского государства и советского народа определенной исторической эпохи. Полагаю, что его монумент "Родина-мать зовет!", который он создал вместе с замечательным архитектором и конструктором Н.В. Никитиным, вряд ли заслуживает того уничижительного определения, которое использовал Лебедев, характеризуя его художественные, подчеркиваю, художественные свойства. Но, уверен, что мы живем в свободной стране, где эстетические вкусы не являются сферой ответственности правоохранителей. Общественное пространство, в котором можно вести цивилизованный диалог, - это хрупкая ценность, которой глупо не дорожить.