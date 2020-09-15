Новости

Ученые научили компьютерную программу выявлять болезни кишечника 19:17
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Казань самолет подал сигнал тревоги 18:55
Источник: Мбаппе намерен перейти в "Реал" 18:47
Путин поручил представить предложения о поощрении строителей медцентров МО 18:11
Видео: Михаил Боярский упал в обморок при вакцинации от гриппа 18:07
При кадастровых работах начнут применять лазерное сканирование 17:52
Младший брат Абэ возглавит министерство обороны Японии 17:51
В Мурманской области обрушился памятник подводникам 17:42
Отопление в Подмосковье включат в конце сентября 17:41
Игрок "Краснодара" Урош Спайич отдан в аренду в "Фейеноорд" 17:39
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец" 17:39
Снаряд времен войны вывезли с территории центра Хруничева для уничтожения 17:24
Крымский мост в Москве поврежден проходившей под ним баржей 17:16
Псковский губернатор рассказал Путину о планах по уменьшению дефицита медиков 16:52
Путин передал наилучшие пожелания госпитализированному главе Тувы 16:43
Москву и Петербург объединит велотрасса длиной 1150 километров 16:36
Управдомы заплатят штраф владельцам частных домов за завышенную квартплату 16:35
Негосударственным пенсионным фондам запретят привлекать посредников 16:33
Михаил Ефремов нанял нового адвоката 16:27
Путин поддержал строительство детского отделения больницы в Пскове 16:25
СМИ: Греческий АЕК намерен купить у "Спартака" Зелимхана Бакаева 16:25
Microsoft поможет российским стартапам 16:21
В Петербурге суд на месяц закрыл клинику за ковидные нарушения 16:15
Владимир Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора 16:12
Видео: в сериале Marvel "Сокол и Зимний солдат" появится новый персонаж 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 18:42
Рубрика: Общество

Взять вес

Сколько учебников ребенок унесет в школьном рюкзаке
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8261)
Ученические портфели и ранцы с каждым годом становятся только увесистее. Об этом говорят мамы и папы из Национальной родительской ассоциации, которые провели эксперимент и взвесили школьные сумки перед тем, как отправить детей на уроки.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

- Мы замеряли, сколько весит обычный школьный рюкзак со всем необходимым: учебниками, рабочими тетрадями, спортивной формой и т.д. Причем по всей стране, в самых разных классах, - рассказала "РГ" директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.

Фото: Олеся Курпяева
Как изменится олимпиада школьников, победители которой поступают без экзаменов

Вот лишь некоторые данные: в третьем классе портфель тянет на 5 кг, в пятом - 7 кг, в девятом классе - 8 кг. Даже те родители, которые не хотели нагружать малышей в начальной школе и специально выбирали портфели поменьше, в итоге вынуждены были давать им в руки второй вещмешок, тоже достаточно увесистый. Потому что нужна и сменка, и спортивная форма. А сейчас еще и раздевалки во многих школах закрыты из-за мер санитарной безопасности, поэтому дети берут верхнюю одежду и сменную обувь в классы. В общем, перегруз серьезный.

Между тем в России есть установленные санитарными правилами нормы. Так, вес портфелей и школьных ранцев без учебников должен быть для начальных классов не более 700 граммов. Для средних и старших классов - не более килограмма. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать для учащихся 1-2-х классов - 1,5 кг; 3-4-х - 2 кг; 5-6-х - 2,5 кг; 7-8-х - 3,5 кг; 9-11-х - 4 кг. Оптимальное соотношение веса ранца с учебниками и тетрадями к весу ребенка составляет 1:10.

- Если в начальной школе все хорошо организовано, и ребенок может оставить, например, альбомы для рисования или папки для труда в классе, тогда у семьи еще остается шанс вписаться в эти нормы. В остальных случаях - просто нереально. Число страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. И вы посмотрите, какие толстые "антивандальные" обложки, - замечает Марианна Шевченко. - Я понимаю: цель - сделать так, чтобы учебник прослужил гораздо дольше, и как можно больше школьников могли им воспользоваться. Но сохраняя учебники, мы теряем здоровье детей. Нужно серьезно думать, как эту проблему решить. Есть современные электронные ресурсы, можно комбинировать обучение с помощью цифровых платформ и учебников.

Иногда ребята сами пытаются облегчить себе жизнь - берут книги из расчета по одному на парту. Однако это тоже неправильно, ведь у каждого свой темп обучения, скорость чтения. Есть и еще важный нюанс. По словам родителей, современные учебники не только тяжелые и неудобные, но и не слишком информативные. По идее, школьник должен прочитать книгу и все понять. Но удаленка наглядно показала, что без объяснений учителя через многие формулировки не то что ребенку, даже мамам и папам очень сложно "продраться". И это тоже серьезная проблема.

Компетентно

- Я занимаюсь лечением болезней позвоночника и суставов десятки лет. И могу точно сказать: обычный рюкзак с двумя лямками на плечи - лучший вид сумки для сохранения осанки и здоровья позвоночника школьников, - говорит профессор Римского университета Сапиенца, доктор медицины, невролог-вертебролог, почетный член самой авторитетной ассоциации врачей-вертебрологов в мире EUROSPINE Джалал Саидбегов. - Какая польза от рюкзака? Тяжесть распределяется равномерно по всему позвоночнику, плечевым суставам. Плечи человек держит ровно, без перекосов. Кроме того, рюкзак поддерживает осанку и не дает спине сгорбиться. Сумки, которые носят на одном плече, в этом плане гораздо хуже: нередко они становятся причиной травм сухожилий, связок, плечевых суставов и даже иногда развивая плечелопаточный периартрит, сопровождаемый сильными болями и ограничением движений в плечевом суставе.

Так что для школьника хороший рюкзак без перегрузок - это возможность сохранить правильную осанку на всю жизнь. Ключевое слово здесь - без перегрузок. Сегодня, когда есть электронные учебники и гаджеты с безопасным для глаз экраном, не понимаю, какой смысл заставлять детей таскать килограммы книг за спиной? Лучше потратить средства на дополнительные цифровые средства обучения, чем потом миллионы - на лечение проблем позвоночника в виде сколиозов, спондилоартрозов, патологий межпозвонковых дисков в виде дископатий, протрузий и грыж этих дисков.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ксения Колесникова
Общество Образование Общество Здоровье

Главное сегодня

Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация
Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Президент Австрии считает, что "Северный поток-2" находится вне политики
Патрушев оценил возможности США по созданию биологического оружия
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году