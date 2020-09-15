Ученические портфели и ранцы с каждым годом становятся только увесистее. Об этом говорят мамы и папы из Национальной родительской ассоциации, которые провели эксперимент и взвесили школьные сумки перед тем, как отправить детей на уроки.

- Мы замеряли, сколько весит обычный школьный рюкзак со всем необходимым: учебниками, рабочими тетрадями, спортивной формой и т.д. Причем по всей стране, в самых разных классах, - рассказала "РГ" директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.

Вот лишь некоторые данные: в третьем классе портфель тянет на 5 кг, в пятом - 7 кг, в девятом классе - 8 кг. Даже те родители, которые не хотели нагружать малышей в начальной школе и специально выбирали портфели поменьше, в итоге вынуждены были давать им в руки второй вещмешок, тоже достаточно увесистый. Потому что нужна и сменка, и спортивная форма. А сейчас еще и раздевалки во многих школах закрыты из-за мер санитарной безопасности, поэтому дети берут верхнюю одежду и сменную обувь в классы. В общем, перегруз серьезный.

Между тем в России есть установленные санитарными правилами нормы. Так, вес портфелей и школьных ранцев без учебников должен быть для начальных классов не более 700 граммов. Для средних и старших классов - не более килограмма. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать для учащихся 1-2-х классов - 1,5 кг; 3-4-х - 2 кг; 5-6-х - 2,5 кг; 7-8-х - 3,5 кг; 9-11-х - 4 кг. Оптимальное соотношение веса ранца с учебниками и тетрадями к весу ребенка составляет 1:10.

- Если в начальной школе все хорошо организовано, и ребенок может оставить, например, альбомы для рисования или папки для труда в классе, тогда у семьи еще остается шанс вписаться в эти нормы. В остальных случаях - просто нереально. Число страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. И вы посмотрите, какие толстые "антивандальные" обложки, - замечает Марианна Шевченко. - Я понимаю: цель - сделать так, чтобы учебник прослужил гораздо дольше, и как можно больше школьников могли им воспользоваться. Но сохраняя учебники, мы теряем здоровье детей. Нужно серьезно думать, как эту проблему решить. Есть современные электронные ресурсы, можно комбинировать обучение с помощью цифровых платформ и учебников.

Иногда ребята сами пытаются облегчить себе жизнь - берут книги из расчета по одному на парту. Однако это тоже неправильно, ведь у каждого свой темп обучения, скорость чтения. Есть и еще важный нюанс. По словам родителей, современные учебники не только тяжелые и неудобные, но и не слишком информативные. По идее, школьник должен прочитать книгу и все понять. Но удаленка наглядно показала, что без объяснений учителя через многие формулировки не то что ребенку, даже мамам и папам очень сложно "продраться". И это тоже серьезная проблема.

Компетентно

- Я занимаюсь лечением болезней позвоночника и суставов десятки лет. И могу точно сказать: обычный рюкзак с двумя лямками на плечи - лучший вид сумки для сохранения осанки и здоровья позвоночника школьников, - говорит профессор Римского университета Сапиенца, доктор медицины, невролог-вертебролог, почетный член самой авторитетной ассоциации врачей-вертебрологов в мире EUROSPINE Джалал Саидбегов. - Какая польза от рюкзака? Тяжесть распределяется равномерно по всему позвоночнику, плечевым суставам. Плечи человек держит ровно, без перекосов. Кроме того, рюкзак поддерживает осанку и не дает спине сгорбиться. Сумки, которые носят на одном плече, в этом плане гораздо хуже: нередко они становятся причиной травм сухожилий, связок, плечевых суставов и даже иногда развивая плечелопаточный периартрит, сопровождаемый сильными болями и ограничением движений в плечевом суставе.

Так что для школьника хороший рюкзак без перегрузок - это возможность сохранить правильную осанку на всю жизнь. Ключевое слово здесь - без перегрузок. Сегодня, когда есть электронные учебники и гаджеты с безопасным для глаз экраном, не понимаю, какой смысл заставлять детей таскать килограммы книг за спиной? Лучше потратить средства на дополнительные цифровые средства обучения, чем потом миллионы - на лечение проблем позвоночника в виде сколиозов, спондилоартрозов, патологий межпозвонковых дисков в виде дископатий, протрузий и грыж этих дисков.