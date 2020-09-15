СК и МВД будут вместе готовить кадры для следствия

Глава СКР Александр Бастрыкин и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписали важный документ - Соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров. Оно позволит двум ведомствам повышать квалификацию своих сотрудников и "совершенствовать их знания".

Соглашением предусмотрена возможность прохождения сотрудниками СК России подготовки по дополнительным профессиональным программам в организациях, которые занимаются образовательной деятельностью и находятся в ведении МВД России. Со стороны полиции на паритетных условиях сотрудники МВД смогут пройти обучение по программам повышения квалификации в образовательных организациях Следственного комитета.

Ежегодно повышать свой профессиональный уровень смогут по 50 представителей от каждого ведомства.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве, для Следственного комитета такое сотрудничество позволит "расширить области применения познаний экспертов, которые с текущего года вошли в состав Судебно-экспертного центра Следственного комитета, тем самым обеспечить максимально эффективное применение их навыков при выполнении судебных экспертиз, способствующих раскрытию неочевидных преступлений".

В ведомстве Александра Бастрыкина уверены, что комплексная подготовка следователей МВД в образовательных учреждениях СК даст "неоспоримые преимущества в разрешении основных тактических и познавательных задач, возникающих в процессе следствия и, несомненно, позитивно скажется на общей результативности и консолидации усилий в сфере обеспечения правопорядка".

Взаимодействие в рамках этого документа в том числе направлено и на развитие образования и науки, а также укрепление их взаимосвязи, обмен опытом работы и нормативно-правовой, научной, учебной, методической, статистической и другой информацией между ведомствами.