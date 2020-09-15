СМИ: Греческий АЕК намерен купить у "Спартака" Зелимхана Бакаева

Греческий АЕК, главным тренером которого является Массимо Каррера, намерен приобрести полузащитника "Спартака" и сборной России Зелимхана Бакаева.

Как информирует Sportime.gr, руководство греческого клуба заинтересовалось кандидатурой Бакаева с подачи бывшего наставника "красно-белых" Массимо Карреры. Сообщается, что тренер прекрасно знает возможности футболиста.

При этом вероятность такого трансфера минимальна, это понимают и в руководстве АЕКа. Однако, по данным издания, все равно предпримут попытку покупки Бакаева.

В главной команде "Спартака" Бакаев дебютировал в 2015 году.