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15.09.2020 10:38
Рубрика: Экономика

Сокращение рынка лизинга по итогам 2020 года составит до 20%

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Эксперт РА" ожидает сокращения рынка лизинга по итогам 2020 года в пределах 10-20%. Об этом говорится в опубликованном компанией отчете "Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2020 года: тотальное поражение".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Отмечается, что "Эксперт РА" по-прежнему ожидает сокращения рынка лизинга по итогам года в пределах 10-20%, при этом, говорится в отчете, более консервативный сценарий возможен при ухудшении эпидемиологической ситуации.

"За 1-е полугодие 2020-го объем нового бизнеса составил 570 млрд рублей, что на 22% меньше аналогичного периода прошлого года. Наибольшее сокращение, говорится в отчете, показал сегмент лизинга недвижимости (аренда недвижимости с правом ее дальнейшего выкупа) минус 95 %, лизинг морских и речных судов (67%), железнодорожной- и авиатехники - 35% и 45%, соответственно.

Столь значимое падение в сегменте лизинга недвижимости эксперты объясняют высокой базой прошлого года из-за крупнейшей сделки в сегменте недвижимости. Снижение объемов нового бизнеса в других секторах, объясняется карантинными ограничениями и падением спроса на услуги перевозчиков.

В отчете отмечается, что еще большего сжатия рынку позволили избежать розничные сегменты, часть которых показала даже положительную динамику на фоне спада экономики.

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"Объем лизингового портфеля с начала 2020 года показал снижение всего на 2% и составил 4,8 трлн рублей. Более сильного сокращения портфеля удалось избежать за счет переоценки валютных договоров вследствие девальвации рубля (около 13 % за I полугодие 2020 года), а также удлинения сроков действующих договоров из-за проводимых реструктуризаций", - поясняется в документе.

Среди растущих сегментов особо отмечается автомобильный, чья доля на рынке лизинга выросла до 43% против 34% годом ранее. Объем нового бизнеса грузовых автомобилей, занимающих порядка 56% объема автолизинга, за тот же период вырос на 3%. Рынок лизинга легковых автомобилей снизился на 4%.

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