"Совкомфлот" будет приватизирован только на четверть

Государственный пакет акций "Совкомфлота" может снизиться со 100% до "75% + 1 акция". Таким образом, государство останется мажоритарным акционером компании, говорится в сообщении ведомства.

Во вторник, 15 сентября, "Совкомфлот" объявил о запуске первичного публичного предложения акций (IPO) через дополнительный выпуск с листингом на Московской бирже, уточнили в министерстве. "Совкомфлот" рассчитывает привлечь через IPO не менее 500 млн долларов США. В первую очередь предполагается направить эти деньги на инвестиции в новые проекты и уменьшение долговой нагрузки.

"Компания известна на международном рынке, имеет хорошую корпоративную культуру, находится в высокой степени готовности к сделке, завершить которую планируется в октябре", - цитирует пресс-служба Минфина главу ведомства Антона Силуанова.

Глобальными координаторами и букраннерами сделки выступают "ВТБ Капитал", Citigroup, BofA Securities, J.P. Morgan и Sberbank CIB. Предполагается, что акции будут размещены среди широкого круга российских и иностранных институциональных и квалифицированных инвесторов. Цена сделки будет установлена с учетом спроса инвесторов.

"Совкомфлот" - мировой лидер в сфере логистики, ведущий поставщик транспортных услуг для международных нефтегазовых компаний (в том числе в проекты в районах со сложной ледовой обстановкой). На данный момент в собственном и зафрахтованном флоте компании 146 судов чистой балансовой стоимостью 6,2 млрд долларов США. Дополнительно заказаны 24 судна, доставка которых запланирована на 2020-2025 годы. Общая законтрактованная выручка будущих периодов "Совкомфлота" оценивается примерно в 20 млрд долларов, говорится в справке Минфина.

"Совкомфлот" много лет постоянно входил в список первых кандидатов на приватизацию среди госкомпаний, но она постоянно откладывалась. При этом в конце 2019 года планировалось, что государство сократит свою долю в пакете акций транспортной компании до "25% + 1 акция". Вместе с "Совкомфлотом" в план приватизации на 2020-2022 годы тогда были включены ВТБ, Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, "Росспиртпром", "Алмазювелирэкспорт" и Кизлярский коньячный завод.