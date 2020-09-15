Новости

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Казань самолет подал сигнал тревоги 18:55
Источник: Мбаппе намерен перейти в "Реал" 18:47
Путин поручил представить предложения о поощрении строителей медцентров МО 18:11
Видео: Михаил Боярский упал в обморок при вакцинации от гриппа 18:07
При кадастровых работах начнут применять лазерное сканирование 17:52
Младший брат Абэ возглавит министерство обороны Японии 17:51
В Мурманской области обрушился памятник подводникам 17:42
Отопление в Подмосковье включат в конце сентября 17:41
Игрок "Краснодара" Урош Спайич отдан в аренду в "Фейеноорд" 17:39
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец" 17:39
Снаряд времен войны вывезли с территории центра Хруничева для уничтожения 17:24
Крымский мост в Москве поврежден проходившей под ним баржей 17:16
Псковский губернатор рассказал Путину о планах по уменьшению дефицита медиков 16:52
Путин передал наилучшие пожелания госпитализированному главе Тувы 16:43
Москву и Петербург объединит велотрасса длиной 1150 километров 16:36
Управдомы заплатят штраф владельцам частных домов за завышенную квартплату 16:35
Негосударственным пенсионным фондам запретят привлекать посредников 16:33
Михаил Ефремов нанял нового адвоката 16:27
Путин поддержал строительство детского отделения больницы в Пскове 16:25
СМИ: Греческий АЕК намерен купить у "Спартака" Зелимхана Бакаева 16:25
Microsoft поможет российским стартапам 16:21
В Петербурге суд на месяц закрыл клинику за ковидные нарушения 16:15
Владимир Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора 16:12
Видео: в сериале Marvel "Сокол и Зимний солдат" появится новый персонаж 16:09
СК завершил расследование дела в отношении совладельца "Зимней вишни" 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 18:54
Рубрика: Общество

Сиди и смотри

Создан особый фильм о России в формате виртуальной реальности
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8261)
Фильм Русского географического общества "Россия. Виртуальное путешествие" снят по технологии сферического видео 360 градусов.
В виртуальных путешествиях зритель избавлен от опасностей: он получает адреналин, но при этом не может упасть со скалы. Фото: Предоставило Русское географическое общество В виртуальных путешествиях зритель избавлен от опасностей: он получает адреналин, но при этом не может упасть со скалы. Фото: Предоставило Русское географическое общество
В виртуальных путешествиях зритель избавлен от опасностей: он получает адреналин, но при этом не может упасть со скалы. Фото: Предоставило Русское географическое общество

Для того чтобы мы погрузились в виртуальную реальность и насладились смотрящимся "на одном дыхании" лаконичным фильмом, документалисты РГО проехали, прошли и пролетели десятки тысяч километров, отсняв 40 часов видео. Добывать потрясающей красоты кадры им помогали альпинисты, летчики и даже метеорологи. Часть из упомянутых километров создателям фильма пришлось проплыть: в съемках участвовали аквалангисты. На Дальнем Востоке для подводной сферической съемки под этот проект пришлось сделать камеру, напоминающую морского ежа.

Какие маршруты для экотуристов появятся в регионах

Для людей, в силу возраста далеких от мира современных технологий, уместно пояснить: VR-путешествие - это не просто кино со спецэффектами. Если на тебе виртуальные очки, то ты уже не зритель, а участник удивительного путешествия. Погружаешься в Баренцево море, путешествуешь по плато Путорана, ставишь палатку в дельте Волги. После чего оказываешься в камчатской Долине гейзеров. А потом летишь над ледяными торосами Байкала или в стае кайр над Камчаткой. И опять уходишь под воду где-то в Японском море...

Я задал организаторам проекта провокационный вопрос: а не боитесь, что кто-то из потенциальных путешественников так и останется лежать на диване? В VR-очках ведь и так все прекрасно видно...

Ответ: увидишь, восхитишься и будешь думать о том, как приехать и... все увидеть своими глазами. Именно это видео сподвигнет людей оторваться от дивана. К тому же не все жаждут увидеть живого медведя в полях лотоса. Последний может быть и в дурном настроении. А у нас есть выбор: смотрим мишку в виртуальных очках, а поля лотоса - вживую.

Издержки: удар по вестибулярному аппарату. Сюжет настолько реален, что зрителя порой "укачивает".

В сухом остатке: ты видишь нашу природу с таких ракурсов и точек обзора, которые часто недоступны даже очень именитым путешественникам.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сергей Шойгу назвал смартфоны главными врагами путешественников

Строго говоря, человечество еще только стоит на пороге осмысления VR/360 - технически мы уже умеем так снимать, но еще не до конца понимаем, как это делать. В обычном кино режиссер "ведет" зрителя, концентрируя его внимание на нужном ракурсе. Здесь же ты сам себе режиссер, можешь смотреть куда хочешь. Свобода! Зритель - он как бы внутри фильма.

А еще эксперты говорят, что в VR трудно удержать внимание, цепляют лишь первые десять минут. В этом плане "Россия. Виртуальное путешествие" идеален. Он идет 8 минут.

Общество Природа

Главное сегодня

Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация
Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Президент Австрии считает, что "Северный поток-2" находится вне политики
Патрушев оценил возможности США по созданию биологического оружия
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году