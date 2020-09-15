Фильм Русского географического общества "Россия. Виртуальное путешествие" снят по технологии сферического видео 360 градусов.

В виртуальных путешествиях зритель избавлен от опасностей: он получает адреналин, но при этом не может упасть со скалы. Фото: Предоставило Русское географическое общество

Для того чтобы мы погрузились в виртуальную реальность и насладились смотрящимся "на одном дыхании" лаконичным фильмом, документалисты РГО проехали, прошли и пролетели десятки тысяч километров, отсняв 40 часов видео. Добывать потрясающей красоты кадры им помогали альпинисты, летчики и даже метеорологи. Часть из упомянутых километров создателям фильма пришлось проплыть: в съемках участвовали аквалангисты. На Дальнем Востоке для подводной сферической съемки под этот проект пришлось сделать камеру, напоминающую морского ежа.

Для людей, в силу возраста далеких от мира современных технологий, уместно пояснить: VR-путешествие - это не просто кино со спецэффектами. Если на тебе виртуальные очки, то ты уже не зритель, а участник удивительного путешествия. Погружаешься в Баренцево море, путешествуешь по плато Путорана, ставишь палатку в дельте Волги. После чего оказываешься в камчатской Долине гейзеров. А потом летишь над ледяными торосами Байкала или в стае кайр над Камчаткой. И опять уходишь под воду где-то в Японском море...

Я задал организаторам проекта провокационный вопрос: а не боитесь, что кто-то из потенциальных путешественников так и останется лежать на диване? В VR-очках ведь и так все прекрасно видно...

Ответ: увидишь, восхитишься и будешь думать о том, как приехать и... все увидеть своими глазами. Именно это видео сподвигнет людей оторваться от дивана. К тому же не все жаждут увидеть живого медведя в полях лотоса. Последний может быть и в дурном настроении. А у нас есть выбор: смотрим мишку в виртуальных очках, а поля лотоса - вживую.

Издержки: удар по вестибулярному аппарату. Сюжет настолько реален, что зрителя порой "укачивает".

В сухом остатке: ты видишь нашу природу с таких ракурсов и точек обзора, которые часто недоступны даже очень именитым путешественникам.

Строго говоря, человечество еще только стоит на пороге осмысления VR/360 - технически мы уже умеем так снимать, но еще не до конца понимаем, как это делать. В обычном кино режиссер "ведет" зрителя, концентрируя его внимание на нужном ракурсе. Здесь же ты сам себе режиссер, можешь смотреть куда хочешь. Свобода! Зритель - он как бы внутри фильма.

А еще эксперты говорят, что в VR трудно удержать внимание, цепляют лишь первые десять минут. В этом плане "Россия. Виртуальное путешествие" идеален. Он идет 8 минут.