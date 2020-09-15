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15.09.2020 22:07
Рубрика: Общество

Медицина на экспорт

Спрос на лечение в России среди иностранцев может вырасти после окончания пандемии
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 208(8262)
Экспорт медуслуг сможет ежегодно приносить здравоохранению до 1 млрд долл., а число медицинских туристов будет составлять не менее 1,2 млн человек к 2024 году, следует из нацпроекта "Здравоохранение". При этом планируется, что средний чек на одного иностранца должен быть не менее 800 долл.

Как рассказали "РГ" в минздраве, в первой половине этого года в России пролечились 1,2 млн граждан других государств, но общий доход, который они принесли, не превысил 145 млн долл. Средний чек составил 120,8 долл., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился почти в два раза, что обусловлено спросом на простой перечень медуслуг, в котором лишь минимальный процент высокотехнологичной медицинской помощи. Это связано в том числе с приостановкой оказания плановой помощи пациентам из-за сложной эпидемиологической ситуации из-за COVID-19. В минздраве не исключают, что спрос на лечение в России среди иностранцев может вырасти после окончания пандемии.

Фото: Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
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Между тем большинство иностранцев (60%), которые традиционно обращаются к нам за медуслугами, это жители стран СНГ - Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана. Еще 37% приезжают поправить свое здоровье из Европы. Так, в прошлом году за лечением в Россию чаще всего обращались жители Германии, Латвии и Сербии.

В минздраве отмечают, что иностранцев привлекают высокая квалификация наших врачей, современные методы лечения, оснащение медучреждений и при этом доступные цены. Многие виды медпомощи в России стоят в несколько раз дешевле, чем в Европе или США, и при этом не уступают по качеству - как в государственной медицине, так и в частной. Наиболее востребованы медицинские услуги по кардиологии, стоматологии, офтальмологии, травматологии и ортопедии, онкологии, неврологии, репродуктивной и эстетической медицине. В рамках медицинского туризма также планируется развивать программы обследования состояния здоровья - диспансеризацию. Такую диагностику можно пройти за несколько дней и уже по ее результатам принять решение, остаться в России для дальнейшего лечения или нет.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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