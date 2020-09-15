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15.09.2020 15:28
Рубрика: Спорт

Стал известен полный состав участников чемпионата России по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ), которую возглавляет лучший отечественный игрок XXI века Андрей Кириленко, утвердил состав участников чемпионата страны на сезон 2020/21. Представляем женское первенство страны, здесь 31 команда в трех дивизионах.

Премьер-лига (10 команд):

УГМК (Екатеринбург), "Динамо" (Курск), "Надежда" (Оренбургская область), "Спарта энд К" (Видное), "Енисей" (Красноярский край), МБА (Москва), "Динамо" (Новосибирская область), "Спартак" (Ногинск), "Динамо" (Москва), "НИКА" (Сыктывкар).

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Здесь и далее команды перечислены в порядке итоговой классификации сезона 2019/20. В состав участников элитного дивизиона добавилась сыктывкарская "НИКА", но вовсе не этот клуб стал лучшим в Суперлиге 1. Увы, "Ростов-Дон-ЮФУ", где генеральным директором является олимпийская чемпионка Барселоны-1992 Елена Швайбович, в очередной раз не воспользовался своим правом на повышение в классе, оставаясь "местечковым героем" без серьезных спортивных амбиций.

К сожалению, в последние годы совсем слабым стало некогда могучее столичное "Динамо", четырехкратный чемпион страны на стыке конца 1990-х - начала 2000-х. Когда-то все главные матчи за медали происходили в Москве, но ЦСКА уже давно нет, а "бело-голубые" прочно прописались на дне турнирной таблицы. В борьбе за места на пьедестале снова ожидается мощное противостояние команд "большой тройки", которые представляют нашу страну в Евролиге ФИБА. Это УГМК, курское "Динамо", "Надежда".

Регулярный чемпионат стартует 7 октября матчами "НИКА" - УГМК, "Спартак" (Ногинск) - "Надежда", МБА - "Енисей", "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Курск). Завершение двухкругового турнира - 14 марта уже будущего года. Затем - плей-офф.

Суперлига 1 (14 команд):

"Ростов-Дон-ЮФУ" (Ростов-на-Дону), "Динамо-фарм" (Курск), "Нефтяник" (Омская область), "Казаночка" (Казань), "Спартак" (Санкт-Петербург), МБА-2 (Москва), "Ставропольчанка-СКФУ" (Ставрополь), "Черные Медведи - Политех" (Санкт-Петербург), "Спарта энд К"-2 (Видное), "УГМК-Юниор" (Екатеринбург), "Вологда-Чеваката" (Вологда), "Самара" (Самара), "Пересвет" (Ростовская область), "Энергия" (Иваново).

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Здесь 4 участника из 14 - фарм-команды клубов Премьер-лиги. Это курянки, МБА-2, екатеринбурженки и второй коллектив подмосковной "Спарты энд К". Особую интригу будет нести в себе питерское дерби. Именно воспитанницы баскетбола города на Неве определяли успешное выступление сборной России на протяжении доброго полутора десятка лет. Речь, прежде всего, об уже завершивших карьеру Марии Степановой, Илоне Корстин, Светлане Абросимовой. Остается надеяться, что Северная Пальмира в обозримом будущем снова начнет делегировать в состав национальной дружины игроков экстра-класса. У "Спартака" президентом сейчас дважды призер Олимпиад в составе сборной России Наталья Водопьянова, "Политех" - чисто вузовский коллектив, поднабравшийся опыта в матчах чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ).

Суперлига 2 (7 команд):

"Надежда"-2 (Оренбургская область), "Юность" (Пензенская область), "Спартак"-2 (Ногинск), "Енисей"-2 (Красноярский край), "Динамо"-2 (Новосибирская область), "ПАРМА-КОР" (Пермский край), "ЧГУ-Атланта" (Чебоксары).

Спорт Баскетбол

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