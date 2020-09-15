Стартовал первый в истории групповой этап Кубка России

Состоялся первый матч элитного группового раунда Кубка России. В стартовой встрече группы 5 подмосковные "Химки" обыграли на выезде иркутский "Зенит" со счетом 1:0.

Согласно новому формату вместо стадии 1/32 и 1/16 финала будут сформированы десять групп по три команды. В каждой из них будет по одному представителю Премьер-лиги, Футбольной национальной лиги (второй по рангу дивизион), и Профессиональной футбольной лиги. Десять сильнейших из ФНЛ стали известны по итогам 1/64 финала, а ПФЛ - по итогам стадий 1/256 и 1/128. В 1/8 финала выйдут десять сильнейших клубов.

Полностью список групп выглядит следующим образом.

Группа 1: "Волга", "Велес" (Москва), "Урал" (Екатеринбург).

Группа 2: "Родина" (Москва), "Енисей" (Красноярск), "Спартак" (Москва).

Группа 3: "Салют" (Белгород), "Текстильщик" (Иваново), "Арсенал" (Тула).

Группа 4: "Ленинградец" (Ленинградская область), "Чертаново" (Москва), "Уфа".

Группа 5: "Зенит" (Иркутск), "Нижний Новгород", "Химки".

Группа 6: "Знамя" (Ногинск), "Шинник" (Ярославль), "Ахмат" (Грозный).

Группа 7: "Динамо" (Ставрополь), "Крылья Советов" (Самара), "Ротор" (Волгоград).

Группа 8: "Звезда" (Пермь), "Оренбург", "Сочи".

Группа 9: "Черноморец" (Новороссийск), "СКАХабаровск", "Рубин" (Казань).

Группа 10: "Машук-КМВ" (Пятигорск), "Динамо" (Брянск), "Тамбов".

Важно отметить, что участники еврокубков от России ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Ростов", ЦСКА и "Динамо") не примут участия в групповом этапе. Они стартуют с 1/8 финала и будут хозяевами полей в своих парах. В отличие от предыдущих розыгрышей Кубка, с 1/8 не составляется турнирная сетка. В 1/8, четвертьфинале и полуфинале пары клубов определяются в жеребьевках. На всех стадиях, если основное время матча закончится вничью, овертайма не будет, а итог встречи определяется с помощью серии пенальти.

Первую встречу в нынешнем розыгрыше Кубка проведет "Спартак": команда Доменико Тедеско встретится в гостях с "Родиной", которую тренируют бывшие футболисты "красно-белых" Максим Калиниченко и Александр Павленко.

- Шансы есть всегда и везде. "Красно-белые" изучены и нами, и вообще всеми, а "Родина" - темная лошадка. Мотивация у "Родины" будет выше, чем у "Спартака". Ноги, руки и голова у всех футболистов в одинаковом количестве. У кого голова будет ярче пылать, тот и победит, - отметил Калиниченко.

В первом матче в новом розыгрыше Кубка московский "Спартак" сыграет с "Родиной"

Тем временем стало известно, что лидеру "ПСЖ" Неймару грозит длительная дисквалификация за поведение в матче второго тура чемпионата Франции против "Марселя" (0:1).

Бразилец стал одним из зачинщиков массовой драки в концовке той встречи. Во время потасовки Неймар ударил защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса кулаком по голове и получил красную карточку. Чуть ранее арбитр Жером Брисар удалил еще четырех игроков - Леандро Паредеса и Лейвина Кюрзава из "ПСЖ" и Жордана Амави с Дарио Бенедетто у гостей.

После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. Парижский клуб поддержал своего игрока, но, по всей видимости, десятке "ПСЖ" не избежать наказания: ему грозит от четырех до семи матчей дисквалификации согласно дисциплинарному регламенту Федерации футбола Франции.

Ну а пока Неймар не сдается и продолжает обвинять во всем Гонсалеса. Правда, справедливости ради, в своем последнем заявлении на эту тему бразилец ругает и себя за случившееся. Но все же главным виновным считает игрока "Марселя".

- Я получил красную, потому что хотел ударить того, кто оскорбил меня. Сделал это, поскольку понимал: ответственные лица ничего не предпримут. Они ничего не заметили и проигнорировали инцидент. В нашем спорте агрессия, оскорбления, ругательства - часть игры. Расизм и нетерпимость неприемлемы. Он поступил глупо. Я повел себя так же, позволив втянуть себя в это, - написал Неймар в "Инстаграме".

Тем временем

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по заявлению арбитра Никиты Данченко, которого во время матча любительских команд в начале августа избил бывший футболист сборной России и "Зенита" Роман Широков. "По результатам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 115 Уголовного кодекса РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах. По временной статье УК Широкову грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей либо 480 часов обязательных работ. Предусмотрено также наказание в виде одного года исправительных работ либо четырех месяцев ареста. В то же время адвокаты Данченко потребовали более жесткой статьи для Широкова, сообщает РИА Новости.