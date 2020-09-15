Су-27 отогнали самолеты-разведчики США и Великобритании от границ России

Во вторник вечером Национальный центр управления обороной РФ сообщил о трех иностранных самолетах, которые 15 сентября российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского и Черного морей. Оба приближались к нашей государственной границе.

В первом случае для опознавания воздушной цели в небо подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа. Его пилот приблизился на безопасное расстояние и идентифицировал объект как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. Затем сопроводил его над акваторией Балтики.

После разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ наш истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Над Черным морем наши средства ПВО зафиксировали сразу два чужих самолета. Для их идентификации и недопущения нарушения границы России в небо подняли дежурный истребитель Су-27 Южного военного округа. Его экипаж определил, что имеет дело со стратегическими самолетами-разведчиками RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании. Как и в первом случае, наш летчик сопровождал их до тех пор, пока непрошенные визитеры не отвернули от воздушных границ России.

Сообщается, что полеты российских истребителей над Балтикой и Черным морем выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ американскими и британским самолетом не было допущено.