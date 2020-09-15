Сын красноармейца встретил отца с войны на границе России и Украины

В Брянской области, на границе России и Украины, состоялись торжественные мероприятия по увековечению памяти воинов Великой Отечественной.

Останки Николая Грязнова, погибшего в 1941-м под Калугой, в прошлом году нашел шестиклассник Иван Бирюков вместе с ребятами из поискового отряда "Святогор" 2083-й московской школы.

Поисковикам удалось установить, что сын Николая Грязнова Лев живет в украинском Чернигове. Он попросил, чтобы останки передали ему для захоронения рядом с матерью в Чернигове.

На согласование вопросов по передаче останков ушло полтора года. После того, как разрешение было получено, поисковики отправились на границу. Сначала с Николаем Грязновым прощались на площади Победы в Калуге, затем в брянском селе Новые Юрковичи, перед границей.

После этого у монумента не пересечении российской, украинской и белорусской границ состоялась встреча с сыном Николая Грязнова Львом и другими родственниками. Им были переданы останки красноармейца Грязнова.

Украинские поисковики передали в Россию останки трех воинов, которых обнаружили во время "Вахты памяти" под Черниговом. Это Иван Шишков из Покрова Владимирской области; Александр Филин из Малоярославца Калужской тбласти и Андрей Зайченко из Омской области. Сейчас поисковики продолжают заниматься поиском родных Ивана Шишкова и Андрея Зайченко.

- Для меня стало потрясением, что ребята из отряда "Святогор" нашли останки отца, - сказал Лев Грязнов. - Когда началась война, он уже находился на сборах. И все, кто там был, записались на фронт добровольцами. Отец родился на Волге, погиб под Москвой, а похоронен будет в Чернигове. Я там живу больше, чем полвека. Но с отцом буду чувствовать, что мои корни рядом.

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