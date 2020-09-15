Топ-5 технологий лечения онкозаболеваний

Чудо-таблетки от рака нет и не будет: слишком сложное и многоликое заболевание. Постоянно разрабатываются новые методы борьбы с опухолями. Главное, что благодаря федеральному проекту "Борьба с онкозаболеваниями" дорогие инновационные методы лечения становятся доступнее.

Онкохирурги научились оперировать так, чтобы по максимуму сохранять органы и избегать ампутаций. Фото: Сергей Михеев

1. Таргетная терапия

Точечно воздействовать на клетки, которые несут генетические нарушения, не затрагивая другие, здоровые, - в этом смысл таргетной терапии (target - в переводе с английского - "цель"). Таргетных препаратов становится больше. "Если в эпоху химиотерапии половина пациентов с распространенным раком легкого умирала в течение года после постановки диагноза, сегодня благодаря современному лечению они живут в 3-4 раза дольше", - говорит профессор Онкоцентра имени Блохина Константин Лактионов. Сегодня такими лекарствами также лечат опухоли головы и шеи, почки, прямой кишки, шейки матки, молочной железы.

2. Иммунотерапия

Коварство рака в том, что измененные клетки выделяют особый белок, который делает их незаметными для иммунной системы. Иммунные препараты блокируют этот механизм "шапки-невидимки" и активизируют иммунитет: он "просыпается", распознает и атакует опухоль даже на запущенной стадии.

Главное, что такие лекарства вносят в список жизненно необходимых и важнейших. Это значит, регионы и клиники обязаны их закупать, и они становятся доступнее для больных.

3. Персонализированная терапия

"В онкологии мы говорим об индивидуальном подходе к выбору тактики лечения. Учитывается морфология опухоли и ее восприимчивость к лекарствам, прогноз течения болезни", - объясняет замдиректора Онкоцентра имени Блохина профессор Всеволод Матвеев. Сейчас при многих видах рака делают генно-молекулярный анализ, смотрят, есть ли у человека конкретная мутация, и только потом подбирают лекарство. Точно так же - индивидуально - решают вопрос об операции и других видах лечения.

4. Органосберегающие технологии

Это одно из ключевых направлений онкохирургии. Здесь происходят фантастические вещи. Например, один из наиболее частых видов рака у детей - саркома кости. Раньше таким больным, как правило, грозила ампутация. Сейчас онкохирурги до начала операции моделируют фрагмент пораженной кости и печатают его на 3D-принтере.

"Выращенный" таким образом живой протез пересаживают пациенту, заменяя им больной участок, сохраняя руку или ногу.

5. Протонная терапия и "кибернож"

Классическая лучевая терапия, или радиотерапия, разрушает клетки опухоли, но одновременно радиация повреждает и здоровые клетки.

Протонная терапия более щадящая. Протоны не рассеиваются в тканях, а доходят до самой опухоли и атакуют раковые клетки, не нанося вреда здоровым.

Радиохирургический комплекс "кибернож" позволяет выполнять такие операции суперточно.