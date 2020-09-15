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15.09.2020 11:39
Рубрика: Спорт

Трамп назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

Текст: Максим Домчев

Президент США Дональд Трамп считает россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом смешанных единоборств среди всех весовых категорий.

Фото: Саид Царнаев/ РИА Новости
Бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдет без зрителей

Такое заявление он сделал, говоря об ожиданиях от предстоящего поединка между Нурмагомедовым, являющимся чемпионом UFC в легком весе, и американцем Джастином Гэтжи.

"У Гэтжи будет грандиозный поединок против бойца номер один в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Джастин уже сказал, что нокаутирует Нурмагомедова. Этот бой пройдет прямо перед президентскими выборами в США, но мы собираемся смотреть его. Я точно буду смотреть. Думаю, это будет невероятный поединок", - приводит слова Трампа RT.

Поединок не знающего поражений Нурмагомедова и Гэтжи пройдет 24 октября в Абу-Даби.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов Дональд Трамп

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