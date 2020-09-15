Трамп назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

Президент США Дональд Трамп считает россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом смешанных единоборств среди всех весовых категорий.

Такое заявление он сделал, говоря об ожиданиях от предстоящего поединка между Нурмагомедовым, являющимся чемпионом UFC в легком весе, и американцем Джастином Гэтжи.

"У Гэтжи будет грандиозный поединок против бойца номер один в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Джастин уже сказал, что нокаутирует Нурмагомедова. Этот бой пройдет прямо перед президентскими выборами в США, но мы собираемся смотреть его. Я точно буду смотреть. Думаю, это будет невероятный поединок", - приводит слова Трампа RT.

Поединок не знающего поражений Нурмагомедова и Гэтжи пройдет 24 октября в Абу-Даби.