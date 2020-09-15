Трамп пообещал, что на Земле будет "становиться прохладнее"

На Земле в будущем будет "становиться прохладнее", заявил президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с глобальным потеплением и вызванными в связи с этим пожарами в Калифорнии. Примечательно, что свою информированность в этом вопросе глава Белого оценил выше, чем у представителей официальной науки.

"Начнет становиться прохладнее. Просто посмотрите", - передает ТАСС ответ Трампа на просьбу калифорнийских властей прореагировать на ситуацию в регионе.

Когда же президенту возразили, что большинство ученых скорее склонны прогнозировать потепление, чем похолодание, то Трамп и тут не потерял самообладания.

"Я не думаю, что наука знает на самом деле", - отрезал он.

Напомним, что на западе США сейчас зарегистрированы почти сотня крупных пожаров, в тушении которых участвуют более 30 тысяч пожарных. Погибли, по последним данным, 33 человека.