Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада

В интервью американскому телеканалу Fox президент США Дональд Трамп заявил, что намеревался дать ход операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но ему помешали. Об этом он рассказал в беседе с журналистами, которая была посвящена преимущественно основной внутриамериканской повестке - грядущим выборам. В ходе разговора с главой Белого дома была затронута тема выпущенной в продажу сегодня книги о Трампе под названием "Ярость" за авторством знаменитого журналиста Боба Вудворда. Напомним, что это тот самый журналист The Washington Post, чьи публикации в рамках "Уотергейтского скандала" привели к отставке президента Ричарда Никсона.

В контексте обсуждения книги один из журналистов отметил "ястребиный" настрой Дональда Трампа, неоднократно отдавшего приказы на ликвидацию "врагов Америки" за океаном. Отвечая на вопрос, "не жалеет ли он (Трамп - прим. "РГ"), что не ликвидировал Асада, когда была такая возможность", Трамп фактически ответил положительно. "Я бы предпочел его ликвидировать. Все было готово для этого. Мэттис (бывший министр обороны США - прим. "РГ") не хотел этого. Мэттис - слишком переоцененный генерал", - отметил Дональд Трамп.

Трамп также признался, что считает Асада "нехорошим человеком" и думал о том, как его устранить. При этом ранее, когда американская пресса писала о существовании плана по ликвидации президента Сирии, глава Белого дома всячески это отрицал. В другой книге Вудворда, "Страх", опубликованной в 2018 году, утверждается, что Трамп, что называется, прямым текстом говорил Мэттису, что "США должны убить Асада". "Нет, это (ликвидация - прим. "РГ") никогда не рассматривалось, и об этом не должно было быть написано в книге. Книга это выдумка", - заявил после выхода "Страха" американский президент.

Сегодня же, Дональд Трамп опроверг самого себя. Он также заявил, что смог бы спокойно жить и дальше вне зависимости от того, отдал бы он приказ, или нет. "Нет, я не жалею об этом... У меня был шанс убить его (Башара Асада - прим. "РГ"), если бы я захотел. Мэттис был против этого", - подытожил Трамп.