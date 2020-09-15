Три фильма о РФ и россиянах: что смотреть на Фестивале австрийского кино

Трогательная "Оскар и Лили" (Ein bisschen bleiben wir noch) рассказывает о такой актуальной в современном мире теме, как эмиграция и эмигранты. В качестве героев произведения была выбрана семья чеченцев, переехавших на постоянное место жительства в Австрию. В картине режиссер Араш Т. Рияхи пытается в очередной раз показать, как справедливые в своей абстрактности принципы прав человека могут превратиться в оружие, больно ранящее конкретных людей, оказавшихся в трудной ситуации.

Попытка правоохранительных органов восстановить требуемое положение вещей приводит мать небольшого семейства к нервному срыву, кладет дополнительную заботу о ней на плечи государства и поднимает вопрос об устройстве детей в семьи, причем поодиночке, чтобы не "закреплять последствия душевной травмы", созданной все тем же маховиком. Дети, к раздражению взрослых, упрямятся, пытаясь сохранить воспоминания, которые составляют ядро их личности. И окружающие в их глазах быстро становятся врагами, так как "интеграция" предполагает забвение матери и отказ от себя.

Очаровательный Оскар (юный актер Леопольд Паллуа) воплощает образ любознательного и не по-детски взрослого мальчика, а вот его старшую сестру, ершистую девочку-подростка, принять гораздо труднее. Но ни в одном, ни в другом случае это не особо интересует взрослых, у которых как бы нет аналога тех ценностей, за которые цепляются эти дети. Они есть у пожилой женщины из новой семьи Оскара, уходящей натуры. Интересные темы, поднятые в картине, однако, не получают развития и торопливо скручиваются в спасательный канат, а само повествование заканчивается бессмысленно-акционистским хэппи-эндом. Таким образом, в восприятии останутся не общечеловеческие проблемы, а туман из лукавых умолчаний и тенденциозных намеков о тех краях, где, по мнению режиссера, с правами человека все обстоит куда хуже.

Фото: kinopoisk.ru

"Революционеры (в прошлом)" (Waren einmal Revoluzzer) Йоханны Модер более занимательны - они остроумно рассказывают не только о последствиях необдуманного решения главной героини Хелены, судьи по профессии, которая ставит под угрозу свою репутацию и семейное счастье. Нет, картина повествует о том, какими иногда видят наших соотечественников в быту. Особенно курьезно, когда оказывается, что всякие нелицеприятные (хоть и меткие) подробности открываются в отношении тех, кого преследуют на родине за "правозащитную деятельность".

Бывшая любовь Хелены, Павел, ловко обводит ее вокруг пальца и приезжает по поддельным документам не один, а в компании жены и маленького ребенка. Селится у нее в доме. Улыбается, пьет чай, ласково-ласково смотрит, гладит по руке и говорит, какая она хорошая. И приводит в гости местных выходцев из России, посидеть под водочку, погутарить. Успокаивает, гладя по руке. И говорит, что это ничего, что они поживут все у нее, они не против. И очень сильно обижается, когда оказывается, что Хелене действительно тяжело принимать у себя целую семью, когда у нее у самой двое детей и муж, уединившийся за городом в надежде справиться с творческим кризисом. А Паша, Паша-то наш, он же так рад видеть Хелену, объясняет, что его жене тяжело, ведь именно у нее проблемы с властями. Да и вообще, это он ее сорвал из Москвы, не дожидаясь судебного заседания. Добропорядочные австрийцы, не сумевшие причинить добро по своим правилам, на грани тихого нервного срыва.

Паша все улыбается, поет песни под гитару, детям сказочки на ночь придумывает. И живет себе, поживает, только добра не наживает. Так как Паша - иждевенец-мечтатель, и этот типаж хоть раз видел каждый, за него неловко, но он моментально узнаваем. Его с семейством, как горячую картошку, бросают друг другу две семейные пары, умудрившиеся перессориться внутри себя и между собой, обвинить друг друга в лицемерии, эгоизме, прокрастинации и других славных достижениях современного общества, где главенствуют уже не Штольцы, а местные Обломовы, не очень далеко ушедшие от Паши, одомашненного дальнего потомка Шарикова. И, опять же, вывод таков: не все ладно в местном королевстве, но, позвольте, по сравнению с Пашей… они еще ничего, держатся.

Фото: kinopoisk.ru

Необычное документальное кино "Космические собаки" (Space Dogs), участник конкурсной программы XIII Международного фестиваля документального кино, несмотря всю на свою серьезность и, несомненно, благородные цели режиссеров (ими выступили Эльза Кремсер и Левин Петер), вызывает ощущения полнейшего сюра. Убаюкивающий голос Алексея Серебрякова рассказывает о советской космической науке и решении отправить в путешествие на околоземную орбиту собак. Помимо известных всем Белки и Стрелки, были еще и другие, забытые, принесенные в жертву желанию покорить новые горизонты. Была дворняжка Лайка, сгоревшая в капсуле, были те, чьи темницы-аппараты сошли с орбиты и затерялись где-то на просторах космоса.

И Лайка с присными словно печально смотрит из внеземного пространства на своих сородичей, населяющих во всем своем многообразии московскую агломерацию. Съемочной команде удалась очень сложная задача, "влиться" в стаю собак и бок о бок попутешествовать с ней по улицам российской столицы, показать окружающее с непривычного ракурса. А дальше - зарисовки "жизни": безвременная гибель кошки, безрадостные будни сотни подопечных приюта для собак, чудовищное отравление маленьких щеночков. Современные съемки перемежаются кадрами советской кинохроники, в подробностях показывающими подготовку собак к полету и плачевное состояние выживших после.

В фильме нет откровенно политической повестки, но он все равно не воспринимается как документальное кино о страданиях (и невольных подвигах) друга человека. Две совершенно разные истории, манипулятивно подобранные по одному критерию - силе эмоционального воздействия, соединяющие воедино прошлое и настоящее, высвечивающие чудовищные пороки и в умозрительной науке, и в физически ощущаемой жизни - не есть ли это оценка создателями всего общества?

Таким образом, если суммировать коллективное впечатление стороннего наблюдателя, ознакомившегося с тремя картинами, по-разному, но одинаково неожиданно, раскрывающими тему собирательного образа нашего отечества, сложится интересный пазл. Из него лезут одни и те же хрестоматийные представления европейцев о России, ставшие аксиомами: жестокость, лень, беспросветность, безрассудность, бесцеремонность, непредсказуемое прошлое вкупе с настоящим и будущим, загадочная русская душа с налетом потустороннего. И какое-то нутряное ощущение, что несмотря на все это там все-таки "что-то есть". Что-то эдакое, не дающее покоя, зудящее, смутно бередящее нутро, заставляющее присмотреться, но уж больно непонятное.

С расписанием показов можно ознакомиться на сайте организаторов.