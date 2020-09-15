Турция ведет работу по созданию подразделений боевых роботов, которые смогут выполнять задачи практически автономно, лишь под общим контролем оператора. Об этом сообщает турецкое издание "Сабах".

В разработке робота, внешне напоминающего мини-танк, участвуют турецкие оборонные госкомпании Havelsan, Aselsan, Roketsan и другие.

Ожидается, что уже к концу нынешнего года будет испытан "беспилотный наземный аппарат", который сможет автономно работать во взаимодействии с другими такими же машинами. Ранее образец такой машины был продемонстрирован на турецких полигонах.

Причем речь идет не только о наземных войсках, но также об авиации и флоте. Концепция турецких "цифровых войск" предполагает, что они будут действовать по "технологии роя", которая сейчас испытывается на беспилотниках во многих странах. Имеется в виду, что большое количество автономных аппаратов (каждый аппарат называют "цифровым бойцом") может в любой момент рассредоточиться, а затем снова собраться вместе.

Пока сложно судить, насколько быстро подобные аппараты могут быть задействованы в реальных боевых операциях, поскольку Анкара сейчас с учетом сложных отношений с Грецией, Францией, США и рядом других стран делает множество громких заявлений о своей боеготовности. Но аналогичные разработки автономных боевых систем оборонительного и наступательного типа ведутся или запланированы и другими странами. Как отметил в 2018 году вице-президент китайской военной компании Norinco Цзэн И, "на полях сражений будущего не будет людей".

Полуавтономные оборонные системы уже используются в некоторых странах. Например, система ПВО Израиля "Железный купол", которая вычисляет враждебные объекты на основе алгоритмов, введенных человеком, и автоматически наводится на цель. Главное достоинство таких систем сегодня - быстрое реагирование.

Что касается наступательных автономных систем, то предполагается, что они окажутся способны самостоятельно находить и идентифицировать неприятеля, но открывать огонь смогут только с разрешения оператора.

Кроме уничтожения противника автономные системы, как ожидается, смогут выполнять много других задач, например минирование, установка противолодочных заграждений в воде, патрулирование, доставка припасов военнослужащим на передовой и так далее.

Между тем в мире в последние годы развернулось обсуждение об угрозе искусственного интеллекта и этичности использования роботов для борьбы с противником, учитывая, что машина может не отличать бойца от мирного гражданина. Есть опасения, что полностью автоматизированное оружие снизит порог вступления в войну. В 2015 году Стивен Хокинг, Илон Маск, Стив Возняк, Ноам Хомски и другие известные ученые, философы и бизнесмены подписали письмо с предупреждением об опасности угрозы гонки искусственного интеллекта. С такими же опасениями неоднократно выступал Ватикан.