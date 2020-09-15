Новости

Ученые научили компьютерную программу выявлять болезни кишечника 19:17
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Казань самолет подал сигнал тревоги 18:55
Источник: Мбаппе намерен перейти в "Реал" 18:47
Путин поручил представить предложения о поощрении строителей медцентров МО 18:11
Видео: Михаил Боярский упал в обморок при вакцинации от гриппа 18:07
При кадастровых работах начнут применять лазерное сканирование 17:52
Младший брат Абэ возглавит министерство обороны Японии 17:51
В Мурманской области обрушился памятник подводникам 17:42
Отопление в Подмосковье включат в конце сентября 17:41
Игрок "Краснодара" Урош Спайич отдан в аренду в "Фейеноорд" 17:39
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец" 17:39
Снаряд времен войны вывезли с территории центра Хруничева для уничтожения 17:24
Крымский мост в Москве поврежден проходившей под ним баржей 17:16
Псковский губернатор рассказал Путину о планах по уменьшению дефицита медиков 16:52
Путин передал наилучшие пожелания госпитализированному главе Тувы 16:43
Москву и Петербург объединит велотрасса длиной 1150 километров 16:36
Управдомы заплатят штраф владельцам частных домов за завышенную квартплату 16:35
Негосударственным пенсионным фондам запретят привлекать посредников 16:33
Михаил Ефремов нанял нового адвоката 16:27
Путин поддержал строительство детского отделения больницы в Пскове 16:25
СМИ: Греческий АЕК намерен купить у "Спартака" Зелимхана Бакаева 16:25
Microsoft поможет российским стартапам 16:21
В Петербурге суд на месяц закрыл клинику за ковидные нарушения 16:15
Владимир Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора 16:12
Видео: в сериале Marvel "Сокол и Зимний солдат" появится новый персонаж 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 19:00
Рубрика: В мире

Электронные янычары

Турция создает боевых автономных роботов
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8261)
Турция ведет работу по созданию подразделений боевых роботов, которые смогут выполнять задачи практически автономно, лишь под общим контролем оператора. Об этом сообщает турецкое издание "Сабах".
Специалисты прогнозируют, что на полях сражений будущего роботы полностью заменят людей. Фото: iStock Специалисты прогнозируют, что на полях сражений будущего роботы полностью заменят людей. Фото: iStock
Специалисты прогнозируют, что на полях сражений будущего роботы полностью заменят людей. Фото: iStock

В разработке робота, внешне напоминающего мини-танк, участвуют турецкие оборонные госкомпании Havelsan, Aselsan, Roketsan и другие.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Турцию может заинтересовать двигатель от МиГ-35

Ожидается, что уже к концу нынешнего года будет испытан "беспилотный наземный аппарат", который сможет автономно работать во взаимодействии с другими такими же машинами. Ранее образец такой машины был продемонстрирован на турецких полигонах.

Причем речь идет не только о наземных войсках, но также об авиации и флоте. Концепция турецких "цифровых войск" предполагает, что они будут действовать по "технологии роя", которая сейчас испытывается на беспилотниках во многих странах. Имеется в виду, что большое количество автономных аппаратов (каждый аппарат называют "цифровым бойцом") может в любой момент рассредоточиться, а затем снова собраться вместе.

Пока сложно судить, насколько быстро подобные аппараты могут быть задействованы в реальных боевых операциях, поскольку Анкара сейчас с учетом сложных отношений с Грецией, Францией, США и рядом других стран делает множество громких заявлений о своей боеготовности. Но аналогичные разработки автономных боевых систем оборонительного и наступательного типа ведутся или запланированы и другими странами. Как отметил в 2018 году вице-президент китайской военной компании Norinco Цзэн И, "на полях сражений будущего не будет людей".

Полуавтономные оборонные системы уже используются в некоторых странах. Например, система ПВО Израиля "Железный купол", которая вычисляет враждебные объекты на основе алгоритмов, введенных человеком, и автоматически наводится на цель. Главное достоинство таких систем сегодня - быстрое реагирование.

Что касается наступательных автономных систем, то предполагается, что они окажутся способны самостоятельно находить и идентифицировать неприятеля, но открывать огонь смогут только с разрешения оператора.

Фото: TEKNO SAVUNMA/ youtube.com
Турецкие Leopard 2A4 получили дополнительную защиту от ракет и гранат

Кроме уничтожения противника автономные системы, как ожидается, смогут выполнять много других задач, например минирование, установка противолодочных заграждений в воде, патрулирование, доставка припасов военнослужащим на передовой и так далее.

Между тем в мире в последние годы развернулось обсуждение об угрозе искусственного интеллекта и этичности использования роботов для борьбы с противником, учитывая, что машина может не отличать бойца от мирного гражданина. Есть опасения, что полностью автоматизированное оружие снизит порог вступления в войну. В 2015 году Стивен Хокинг, Илон Маск, Стив Возняк, Ноам Хомски и другие известные ученые, философы и бизнесмены подписали письмо с предупреждением об опасности угрозы гонки искусственного интеллекта. С такими же опасениями неоднократно выступал Ватикан.

В мире Ближний Восток Турция Роботы: настоящее и будущее А как у них?

Главное сегодня

Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация
Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Президент Австрии считает, что "Северный поток-2" находится вне политики
Патрушев оценил возможности США по созданию биологического оружия
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Зачем Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Во время протестов "желтых жилетов" в Париже задержаны 250 человек