Управдомы заплатят штраф владельцам частных домов за завышенную квартплату

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, защищающую от повышенных счетов за свет и тепло жильцов частного сектора. Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что предлагаемые поправки к Жилищному кодексу вводят санкции для управляющих компаний за завышение коммунальной платы владельцам частных домов.

"Если управляющая компания или ресурсоснабжающая организация выставит жильцу, проживающему в собственном доме, необоснованно высокий счет, она будет обязана уплатить ему штраф. Сегодня такое правило действует только для многоквартирных домов", - рассказал Владимир Груздев.

Исполнители коммунальных услуг в частном секторе не несут аналогичную ответственность перед владельцами домов.

"В случае принятия закона лицо, нарушившее порядок расчета оплаты коммунальных услуг и выставившее необоснованно высокий счет, будет обязано уплатить штраф собственнику жилого дома в размере 50% от величины превышения начисленной платы", - отметил председатель правления АЮР.