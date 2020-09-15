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Текст:   Владислав Куликов 
16:35 15.09.2020

Управдомы заплатят штраф владельцам частных домов за завышенную квартплату

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, защищающую от повышенных счетов за свет и тепло жильцов частного сектора. Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что предлагаемые поправки к Жилищному кодексу вводят санкции для управляющих компаний за завышение коммунальной платы владельцам частных домов.

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"Если управляющая компания или ресурсоснабжающая организация выставит жильцу, проживающему в собственном доме, необоснованно высокий счет, она будет обязана уплатить ему штраф. Сегодня такое правило действует только для многоквартирных домов", - рассказал Владимир Груздев.

Исполнители коммунальных услуг в частном секторе не несут аналогичную ответственность перед владельцами домов.

"В случае принятия закона лицо, нарушившее порядок расчета оплаты коммунальных услуг и выставившее необоснованно высокий счет, будет обязано уплатить штраф собственнику жилого дома в размере 50% от величины превышения начисленной платы", - отметил председатель правления АЮР.

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