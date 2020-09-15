Ушел из жизни великий пушкинист Валентин Непомнящий

Сегодня пушкинистика осиротела. Ушел из жизни Валентин Непомнящий, филолог, писатель, доктор наук, культуролог, глава Пушкинской комиссии ИМЛИ, артист... Это все о нем. О человеке, который собирал полные залы на свои исполнения "Евгения Онегина" и "Бориса Годунова" с комментариями, которые пленяли публику не только глубокими мыслями, но и особой манерой их выражения, человечной, изысканной, аристократичной, но лишенной ученого снобизма.

О Непомнящем один язвительный критик как-то сказал: "Какой он пушкинист? Он просто человек, который всю жизнь любит Пушкина!" Вот-вот, золотые слова... Эта любовь и собирала вокруг Непомнящего влюбленную в него аудиторию от Калининграда до Владивостока, от ближнего до дальнего зарубежья.

Истинно умный человек не тот, кто высказывает ошеломительные мысли, с которыми непонятно что делать. Истинно умный человек высказывает твои мысли, которые ты сам не можешь сформулировать. Однажды Непомнящий очень просто объяснил, чем отличается русская культура от европейской. Русская культура - она пасхальная, а европейская - она рождественская. Для европейцев важно, что Христос родился, а для нас важно, что Христос умер за нас на кресте. И на этом мироощущении построена, в том числе, и вся технология европейской культуры. А русский человек, да, обречен страдать, нести свой крест и быть поругаемым всем миром. Кому-то эта мысль может не нравится, захочется поспорить. Но давайте будем благодарны Непомнящему за то, что он это сформулировал. А дальше давайте думать: что лучше, что хуже, и "куда ж нам плыть"?

Уход Валентина Непомнящего - ошеломляющая новость и страшная потеря. Мы потеряли человека, который не просто знал Пушкина, рассказывал о Пушкине, а человека, который был с Пушкиным на дружеской ноге и, кажется, жил рядом с ним.

О Валентине Непомнящем

Валентин Непомнящий родился 9 мая 1934 года в Ленинграде. Окончил филологический факультет МГУ (1957). В 1963-1992 годах работал редактором в журнале "Вопросы литературы". С 1992 года старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН. Председатель Пушкинской комиссии ИМЛИ (с 1988 года). Доктор филологических наук (1999, по докладу "Феномен Пушкина как научная проблема: к методологии историко-литературного изучения"). Лауреат Государственной премии России в области просветительской деятельности за книгу "Пушкин. Русская картина мира". Специалист по творчеству Александра Сергеевича Пушкина, автор книг "Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине" (1983, дополненное издание 1987), "Пушкин. Русская картина мира" (1999), "Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы" (2001), "На фоне Пушкина" (2014).