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15.09.2020 21:44
Рубрика: Экономика

В августе рост производства продуктов питания подстегивал высокий спрос

Текст: Татьяна Карабут
Выпуск продуктов питания и переработка сельхозпродукции по-прежнему остается одним из драйверов роста промышленного производства: по отношению к июлю 2020 года рост составил 3,5% , по отношению к августу прошлого года - 1% , следует из данных Росстата. Производство пищевых продуктов выросло на 4,7%, что в ведомстве связывают с ростом спроса на продукты питания со стороны населения.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

В сравнении с июлем 2020 года существенно выросло производство сахара - в 8,5 раза до 223 тыс. тонн. В августе заводы начали принимать новый урожай сахарной свеклы и запустили производство сахара. Впрочем, в сравнении с августом прошлого года его выпуск снизился более чем вдвое (на 59,1%): в этом году уборка свеклы началась немного позже, чем в прошлом году.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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В сравнении с июлем 2020 года производство основных видов мяса снизилось на 3,1% (свинины парной - на 2,9%, а говядины и телятины - на 5,7%). Но в сравнении с августом прошлого года по мясу произошел значительный рост - на 10,8%. Больше всего выросло производство свинины (на 11,7%), говядины и телятины произведено на 1,7% больше, а мяса птицы - на 0,9%. Такая же динамика наблюдается и по мясным полуфабрикатам: небольшое снижение за месяц (минус 3,8%) и приличный рост за год (плюс 6,2%). Всего за восемь месяцев 2020 года их изготовлено на 8,4% больше, чем за январь-август 2019 года. Производство колбасных изделий в августе снизилось на 3,8% по сравнению с июлем этого года, но произведенный объем оказался больше на 3,7% по сравнению с августом 2019 года.

А вот производство гречневой крупы в августе 2020 года уменьшилось на 19,4% в сравнении с августом прошлого года. За месяц ее выпуск почти не изменился (плюс 0,7%). Также "вели" себя и макаронные изделия: минус 7,6% к августу прошлого года и небольшой плюс (1,3%) к июлю этого года.

Производство рыбного филе оказалось на 8,1% меньше, чем месяцем ранее, и на 11,4% меньше, чем в августе 2019 года; мороженой рыбы - на 7,3% больше, чем в июле этого года, и на 2,2% меньше, чем в августе 2019 года; рыбных консервов на 22,5% меньше, чем в июле этого года, но на 0,4% больше, чем в августе 2019 года.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Производство рафинированного подсолнечного масла снизилось в августе на 1,4% по сравнению с июлем этого года. По сравнению с августом 2019 года рост составил 6,3%. Нерафинированного подсолнечного масла выпущено почти на треть (на 31,5%) меньше, чем в июле этого года, и на 11,4% меньше, чем в августе 2019 года. За восемь месяцев изготовлено 3,9 млн т. нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, - это на 13,0% больше, чем за январь-август 2019 года.

Производство молока (кроме сырого) за восемь месяцев 2020 года осталось почти неизменным - лишь на 0,7% больше, чем за январь-август 2019 года. В августе его производство приросло на 0,8% в сравнении с июлем этого года и на 0,4% в сравнении с августом прошлого года. Сметаны изготовлено на 2,8% меньше, чем в июле этого года, и на 1,9% больше, чем в августе 2019 года; сливочного масла - на 0,4% больше, чем в июле этого года, но на 2,6% меньше, чем в августе 2019 года; сыров - на 2,9% меньше, чем в июле этого года и на 2,8% больше, чем в августе 2019 года; творога - так же на 0,4% больше, чем в июле этого года, и на 5,9 % больше, чем в августе 2019 года.

По данным Росстата, всего в августе 2020 года промышленное производство выросло по сравнению с июлем этого года на 2,9%. По сравнению с августом 2019 года индекс снизился на 7,2%. За восемь месяцев 2020 года промышленное производство сократилось на 4,5% по сравнению с январем-августом 2019 года.

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