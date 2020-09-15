В ГД внесен законопроект о росте пособия по безработице до 24 260 рублей

"Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается увеличить пособие по безработице до 24 260 рублей. Кабмин в своем отзыве поправки не поддержал.

Лидер фракции Сергей Миронов пояснил журналистам, что на этот год установлено минимальное пособие в 1500 рублей и максимальное - 12 130 рублей. Депутаты же предлагают установить "минималку" в размере 12 130 рублей, а максимум - 24 260 рублей.

- Согласно законопроекту пособия подлежат обязательной ежегодной индексации на величину прогнозируемого уровня инфляции, положенного в основу формирования федерального бюджета, - заявил Миронов.

Кабмин проект не поддержал. Одна из причин: размеры минимальной (12 130 рублей) и максимальной (24 260 рублей) величин пособия по безработице "не будут способствовать сокращению периода безработицы, стимулированию безработного гражданина к активному поиску работы и предотвращению необоснованных отказов от нее".

Кроме того, правительство назвало ряд противоречий поправок Бюджетному кодексу.