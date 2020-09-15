В Гонконге подвели итоги массовой проверки на коронавирус

В Гонконге завершилась программа бесплатного добровольного тестирования на коронавирус. Масштабную проверку проводили в первых двух недель сентября. За это время она охватила почти два миллиона человек (1,78 млн), пишет South China Morning Post.

"Основная цель программы - выявить скрытые случаи заражения коронавирусом. Для этого по всему городу расположили свыше 140 пунктов взятия проб, работавших при содействии шести тысяч врачей, медицинских работников и волонтеров", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Идея массового тестирования вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые эксперты усомнились в ее целесообразности, считая, что программа будет малоэффективна для борьбы с распространением вируса и лишь создаст "ненужные скопления людей".

Накануне в Гонконге было зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число инфицированных достигло 4 971. На этой неделе власти должны вернуться к дальнейшему снятию санитарных ограничений в стране, введенных из-за распространения COVID-19.