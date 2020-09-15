В Японии свыше 80 тысяч человек перешагнули отметку в 100 лет

Число людей в возрасте старше 100 лет, проживающих в Японии, превысило отметку в 80 тысяч человек. Новые данные приводит министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

"В Японии проживают 80 тысяч 450 человек, чей возраст превышает сто лет. За минувший год этот показатель вырос почти на десять тысяч человек (9 176). Большинство долгожителей - женщины. Их в стране 70 тысяч 975 человек", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Старейшая дама Японии проживает в префектуре Фукуока, ей 117 лет. Самому возрастному мужчине 110 лет. Он живет в префектуре Нара.