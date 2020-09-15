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15.09.2020 05:23
Рубрика: В мире

В Индонезии главарей преступных группировок привлекут к борьбе с COVID-19

Фото: AFP/SONNY TUMBELAKA Фото: AFP/SONNY TUMBELAKA
Фото: AFP/SONNY TUMBELAKA

Правоохранительные органы Индонезии намерены привлекать главарей крупных преступных группировок для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в условиях пандемии коронавируса. Такой план представил в парламенте заместитель руководителя национальной полиции Гатот Прамоно.

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Он подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы нанимать их на службу. "Просто привлекаем авторитетных главарей для определенных задач по предотвращению распространения COVID-19", - цитирует полицейского ТАСС, ссылаясь на The Jakarta Post.

Прамоно объяснил, что рынки и парковки контролируют мафиозные структуры, которые могли бы там также обеспечить соблюдение определенных правил, например, ношение масок. При этом полицейские и военные будут следить, чтобы члены преступных группировок не нарушали права человека.

В последние недели в Индонезии фиксируют рост числа случаев коронавируса, а также летальных исходов от осложнений, вызываемых COVID-19. Самая тяжелая ситуация в Джакарте, где с понедельника вновь введены строгие социально-экономические ограничения. Всего в стране уже подтверждено свыше 221 тысячи случаев коронавируса, скончались более 8,8 тысячи человек.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Пандемия коронавируса COVID-19

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