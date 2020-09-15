Здесь все - для детей: учебные классы и лаборатории, игровые комнаты, спортивные площадки и зоны отдыха. Создатели проекта - глава Ростеха Сергей Чемезов и частный инвестор Альберт Авдолян - рассказали, что собирались создать "современную школу". Но получилось нечто гораздо большее.

Школа была самой первой идеей. Затем, подумав о детях-сиротах, они решили строить детский дом, где было бы все необходимое для образования, взросления, овладения профессией. А в итоге пришли к мнению, что детям нужен не отдельно взятый, даже самый прекрасный, детский дом, а равные возможности в достижении социального успеха.

- Иркутск был выбран площадкой для "Точки будущего" потому, что в плане сиротства Приангарье - не самый благополучный регион России, - отметил Сергей Чемезов. - На сегодня в области более 16 тысяч обездоленных ребятишек, большинство из них - сироты при живых родителях. Необходимо решать эту проблему, стимулировать людей создавать приемные семьи, продвигать другие формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме этого, Иркутская область - наша малая родина. А землякам помогать надо.

"Точка будущего" расположена в живописном месте, неподалеку от залива Иркутского водохранилища. Это шесть соединенных между собой учебных корпусов детского сада и школы, формирующих 200-метровое кольцо и коттеджный поселок, где проживает 19 семей, воспитывающих, в общей сложности, 113 приемных детей. Каждая семья прошла жесткий отбор.

- В настоящее время в образовательном комплексе учатся и посещают детский сад 670 детей, - рассказал замдиректора "Точки будущего" по воспитательной работе Максим Астраханцев. - К 2022/23 учебному году будет уже 1022 ребенка. Преимущества при зачислении в школу имели только дети из приемных семей, проживающие в поселке комплекса.

Социальная модель, принятая в "Точке будущего", - инклюзивная. Здесь учатся разные дети, и задача педагогов - научить их уважительно относиться к индивидуальным особенностям друг друга. Более ста специалистов - преподаватели, психологи, тьюторы-наставники - прошли специальное обучение.

- Меня привлекла концепция школы, основанная на том, чтобы помочь каждому ребенку найти себя и свое место в жизни, - рассуждает Юлия Иванова, мама одной из учениц. - Обрадовало то, что здесь в каждом ученике видят личность, что в проверочных работах ученика не тыкают в ошибки, а напротив, отмечают то, что он выполнил верно.

По словам создателей, у проекта большое будущее. Уже достигнуто соглашение с правительством Иркутской области о выделении дополнительного участка земли под застройку жилья для приемных семей, учителей, гостиницы для приглашенных специалистов, а также более просторной парковки.

Кроме того, проект планируется тиражировать. Следующая "точка будущего" появится в Республике Саха.

Справка "РГ"

"Точка будущего" - школа полного дня, работает шесть дней в неделю. Все дети получают трехразовое бесплатное питание, а живущих в других районах города подвозит школьный автобус.