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15.09.2020 20:50
Рубрика: В мире

В Южной Корее женщина на внедорожнике протаранила магазин

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Необычное зрелище наблюдали сегодня вечером жители южнокорейского города Пхёнтхэк, что примерно в 80 км к югу от Сеула. В небольшой магазинчик влетел внедорожник, который затем в течение двадцати минут крушил там прилавки, пока это не пресекла полиция.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В процессе чуть не пострадали стражи порядка, которые в итоге так и не смогли по-хорошему успокоить водителя. Им пришлось применить оружие, стреляя в воздух, а затем, разбив окно, вытаскивать водителя из внедорожника.

За рулем оказалась довольно молодая женщина. Как выяснилось, ранее она поругалась с хозяином магазина, пришла в ярость и решила таким образом закончить спор. В ходе расследования также было установлено, что это уже не первый подобный конфликт. В июне хулиганка была арестована за дебош и скандал, который она устроила в этом же магазине, снова что-то не поделив с хозяином заведения. Полиция пытается выяснить, что на этот раз стало причиной подобной драмы.

В момент наезда машины в магазине были три человека - хозяин и два сотрудника. К счастью, никто из них серьезно не пострадал.

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