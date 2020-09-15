В Южной Корее женщина на внедорожнике протаранила магазин

Необычное зрелище наблюдали сегодня вечером жители южнокорейского города Пхёнтхэк, что примерно в 80 км к югу от Сеула. В небольшой магазинчик влетел внедорожник, который затем в течение двадцати минут крушил там прилавки, пока это не пресекла полиция.

В процессе чуть не пострадали стражи порядка, которые в итоге так и не смогли по-хорошему успокоить водителя. Им пришлось применить оружие, стреляя в воздух, а затем, разбив окно, вытаскивать водителя из внедорожника.

За рулем оказалась довольно молодая женщина. Как выяснилось, ранее она поругалась с хозяином магазина, пришла в ярость и решила таким образом закончить спор. В ходе расследования также было установлено, что это уже не первый подобный конфликт. В июне хулиганка была арестована за дебош и скандал, который она устроила в этом же магазине, снова что-то не поделив с хозяином заведения. Полиция пытается выяснить, что на этот раз стало причиной подобной драмы.

В момент наезда машины в магазине были три человека - хозяин и два сотрудника. К счастью, никто из них серьезно не пострадал.