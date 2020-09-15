В Кремле объяснили отмену визита Лаврова в Германию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил поездку в ФРГ потому, что германская сторона изменила формат визита, объяснили в Кремле.

"Поскольку формат визита был существенно урезан и изменен по решению германской стороны, то наш министр принял такое решение об отмене визита", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы убеждены, что нет никаких факторов, которые могут негативно сказываться и которые должны как-то негативно влиять на наши отношения", - заметил представитель Кремля.