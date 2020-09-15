Новости

Госдума одобрила усиление контроля над выигрышами в казино 14:41
Участники акции "Сохраним лес" высадят 40 млн деревьев 14:41
Новая Зеландия снимет барьеры от коронавируса по всей стране 14:25
Госдума одобрила запуск национальной системы прослеживаемости товаров 14:22
Прокуратура Испании просит отклонить иски к правительству из-за COVID-19 14:22
Зампредседателя парламента Болгарии осудили за вымогательство 14:18
Мэр Москвы увеличил число якорных резидентов технопарка "Отрадное" 14:18
Режиссер "Майора" и "Дурака" Быков приступает к съемкам нового фильма 14:14
Патрушев: Договоренности в ракетно-ядерной сфере невозможны без учета ПРО США 14:11
Патрушев оценил возможности США по созданию биологического оружия 14:09
Колумбийская партия ФАРК попросила прощения у жертв похищений 14:06
Паллиативные больные будут получать бесплатные обезболивающие на дому 14:02
Володин назвал ситуацию с Навальным провокацией западных стран 13:48
Сафронова оставили под стражей до 7 декабря 13:39
Футболист "Рубина" Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани 13:35
Экологи попросили не кормить летучих мышей 13:25
Адвокаты избитого Широковым арбитра потребовали более жесткой статьи для экс-футболиста 13:24
Газманов, Сенчукова и Рыбин прошли вакцинацию 13:22
В Кремле заявили о непонимании мотивов непредоставления данных по Навальному из ФРГ 13:17
В столице в среду пройдет пробег пожарных автомобилей 13:15
В Бейруте вновь произошел крупный пожар 13:04
На Урале прокомментировали отказ матери от термометрии школьника 13:03
Фото: Волка в перезапуске "Ну, погоди!" озвучит Гарик Харламов 13:02
В Подмосковье мужчина подбил самолет из ружья 13:00
Песков рассказал об условиях кредита Беларуси 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 13:17
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о непонимании мотивов непредоставления данных по Навальному из ФРГ

Текст: Кира Латухина

Москва открыта для взаимодействия по случившемуся с блогером Алексеем Навальным, и в Кремле не понимают, почему нет ответа от германских визави по биоматериалам берлинского пациента.

Захарова назвала отговорками предложение ФРГ обращаться в ОЗХО по делу Навального

"Россия абсолютно была и остается открытой для сотрудничества и взаимодействия в выяснении того, что произошло", - заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для того, чтобы продвинуться в этом деле, России необходимо взаимодействие с германской стороной в получении биологических материалов больного. По каким-то причинам пока мы не получили ответа германских визави на этот счет", - заметил представитель Кремля.

Ситуация ставит много вопросов, и во многом вызывает у Москвы непонимание. "Если французские, шведские специалисты получили такую возможность, если были поставлены в известность специалисты ОЗХО о результатах анализов, мы не понимаем, почему такая возможность не предоставляется российским специалистам", - сказал Песков.

"Мы занимаемся выяснением причин произошедшего, но для этого нам нужен доступ к указанной информации", - пояснил пресс-секретарь президента.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
МВД установило все места, где Навальный принимал пищу в день госпитализации

Песков напомнил, что российские врачи предлагали обмен биоматериалами и совместное повторное исследование. К сожалению, на это тоже не было ответа. "В этом как раз и есть проблема", - заключил он.

"Мы констатируем глубокое непонимание происходящего и подтверждаем готовность и намерение выяснить, что же произошло", - также сказал представитель Кремля.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента

Главное сегодня

Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Против экс-футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток