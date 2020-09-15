В Кремле заявили о непонимании мотивов непредоставления данных по Навальному из ФРГ

Москва открыта для взаимодействия по случившемуся с блогером Алексеем Навальным, и в Кремле не понимают, почему нет ответа от германских визави по биоматериалам берлинского пациента.

"Россия абсолютно была и остается открытой для сотрудничества и взаимодействия в выяснении того, что произошло", - заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для того, чтобы продвинуться в этом деле, России необходимо взаимодействие с германской стороной в получении биологических материалов больного. По каким-то причинам пока мы не получили ответа германских визави на этот счет", - заметил представитель Кремля.

Ситуация ставит много вопросов, и во многом вызывает у Москвы непонимание. "Если французские, шведские специалисты получили такую возможность, если были поставлены в известность специалисты ОЗХО о результатах анализов, мы не понимаем, почему такая возможность не предоставляется российским специалистам", - сказал Песков.

"Мы занимаемся выяснением причин произошедшего, но для этого нам нужен доступ к указанной информации", - пояснил пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что российские врачи предлагали обмен биоматериалами и совместное повторное исследование. К сожалению, на это тоже не было ответа. "В этом как раз и есть проблема", - заключил он.

"Мы констатируем глубокое непонимание происходящего и подтверждаем готовность и намерение выяснить, что же произошло", - также сказал представитель Кремля.