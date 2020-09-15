Новости

Жители ЕАО будут ходить в масках до конца года 10:04
Синоптики: Москву накроет "пузырь" полярного холода 10:00
BMW удвоил производство аккумуляторов для собственных электромобилей 10:00
Эксперт назвала причину появления осенней хандры 09:45
В Москве отреставрируют столичную усадьбу Гусева полоса 09:44
Володин: Россия делает все для защиты суверенитета Беларуси 09:38
В Петербурге отменили шахматную рассадку в театрах 09:28
Москва выставила на торги пять земельных участков 09:21
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных 09:20
Еще 1086 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:08
Обнаружен новый вид золотистых тропических клопов 09:08
В Москве стартует проект по поиску наставников для детей-сирот 09:02
В Удмуртии по факту ДТП с шестью погибшими завели дело 08:57
В Ленобласти арестовали чиновника за аферу на 700 миллионов рублей 08:14
Каракас обвинил американца в попытке организации теракта 07:49
Профсоюзы предложили ввести "минимальный размер часовой ставки" 07:45
В Японии свыше 80 тысяч человек перешагнули отметку в 100 лет 07:42
Гол Гурьянова в овертайме вывел "Даллас" в финал плей-офф НХЛ 07:35
Трамп пригрозил ответом в "тысячу раз сильнее" на любое нападение Ирана 07:22
Politico заметила российские Миг-29 в предвыборной рекламе Трампа 07:03
Компанию в Неваде оштрафуют за нарушения в ходе предвыборного митинга Трампа 06:53
В Гонконге подвели итоги массовой проверки на коронавирус 06:13
National Interest рассказал о "ночном кошмаре" американцев в Арктике 06:12
В Индонезии главарей преступных группировок привлекут к борьбе с COVID-19 05:23
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство 05:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Пенсионные свидетельства станут электронными
Пенсионные свидетельства станут электронными
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
15.09.2020 09:44
Рубрика: Культура

В Москве отреставрируют столичную усадьбу Гусева полоса

Текст: Ирина Огилько

В столице приступили к ремонту выявленного объекта культурного наследия усадьбы Гусева полоса. После работы реставрации в здании будут проводить приемы. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Москва выставила на торги пять земельных участков

По данным портала, здание построил в начале 20 века инженер-строитель Александр Шумилин. Он возвел двухэтажный деревянный дом на каменном фундаменте с полукруглой верандой в стиле неоклассицизм. При этом дом оснастили ванными комнатами и электричеством, а также провели центральное отопление, вентиляцию и канализацию. После революции здание национализирововали, и он в составе села Мамоново перешел под управление комитета бедноты. Здание несколько раз достраивали, его использовали под разные нужды, одно время в нем был дом отдыха "Полет". В современной России здание пустовало и пришло в аварийное состояние, хотя сохранились некоторые интерьеры 1910-1915 годов.

Как рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, реставрация должна быть завершена в 2021 году. Во время реставрации вернут сооружению интерьеры, отреставрирует лепнину парадного вестибюля второго этажа и лестничной клетки, затянут тканевыми обоями стены, восстановят паркет.

Кстати, с 2012 года в городе отреставрировали более 1,4 тыс. объектов культурного наследия, из них 203 в прошлом году.

Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг дела Навального, Украину и Беларусь
Профсоюзы предложили ввести "минимальный размер часовой ставки"
Посольство РФ призвало США сосредоточиться на продуктивном взаимодействии
МИД РФ: Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Что ждет российские сериалы после пандемии
Новый альбом Жанны Агузаровой. Легко, беззаботно, в духе "Браво", но с рэпом