В Москве отреставрируют столичную усадьбу Гусева полоса

В столице приступили к ремонту выявленного объекта культурного наследия усадьбы Гусева полоса. После работы реставрации в здании будут проводить приемы. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

По данным портала, здание построил в начале 20 века инженер-строитель Александр Шумилин. Он возвел двухэтажный деревянный дом на каменном фундаменте с полукруглой верандой в стиле неоклассицизм. При этом дом оснастили ванными комнатами и электричеством, а также провели центральное отопление, вентиляцию и канализацию. После революции здание национализирововали, и он в составе села Мамоново перешел под управление комитета бедноты. Здание несколько раз достраивали, его использовали под разные нужды, одно время в нем был дом отдыха "Полет". В современной России здание пустовало и пришло в аварийное состояние, хотя сохранились некоторые интерьеры 1910-1915 годов.

Как рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, реставрация должна быть завершена в 2021 году. Во время реставрации вернут сооружению интерьеры, отреставрирует лепнину парадного вестибюля второго этажа и лестничной клетки, затянут тканевыми обоями стены, восстановят паркет.

Кстати, с 2012 года в городе отреставрировали более 1,4 тыс. объектов культурного наследия, из них 203 в прошлом году.