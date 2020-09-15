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15.09.2020 13:40
Рубрика: Культура

В рамках "Российской креативной недели" состоялся образовательный интенсив для финалистов проекта Art Team

С 11 по 13 сентября в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) прошла заключительная часть всероссийского конкурса проектов в сфере креативных индустрий Art Team. Мероприятие было приурочено к проведению первой "Российской креативной недели". На обучение в Москву были приглашены 80 финалистов конкурса из 36 регионов России, отобранные экспертным советом. Проект Art Team организован ФГБУ "Роскультцентр" и социальной платформой Фонда Росконгресс - Фондом Инносоциум - совместно с АНО "Центр кинофестивалей и международных программ" при поддержке Фонда президентских грантов.

За три дня обучения ведущие профессионалы креативного бизнеса России успели провести десятки лекций и практических занятий. Участники познакомились с лучшими кейсами, узнали о главных принципах правового регулирования, изучили быстрые и наименее затратные способы запуска проектов, обсудили механизмы международного финансирования и возможности выхода на зарубежные рынки, а также рассмотрели примеры эффективной социальной рекламы и выяснили, сколько стоит попасть со своим проектом на культовый фестиваль Burning man.

Но наиболее ценным для финалистов конкурса оказалась возможность лично презентовать свои работы аудитории. Каждый выступающий получил обратную связь и профессиональные рекомендации по дальнейшему продвижению продукта от приглашенных экспертов и предпринимателей. В ближайшее время участники доработают свои проекты, которые затем представят потенциальным инвесторам. До 20 сентября также будут названы имена 20 авторов, чьи идеи будут поданы на участие в одном из крупнейших молодежных грантовых конкурсов страны.

Финалом образовательной программы стала форсайт-игра, в ходе которой участники составили дорожные карты по развитию креативных индустрий для каждого федерального округа страны. В дальнейшем эти наработки будут использованы на официальных встречах организаторов Art Team с региональными администрациями.

"В проекте Art Team нам удалось собрать сообщество по-настоящему инициативных и активных молодых людей, которые готовы совершенствовать свои идеи и развивать креативные кластеры. До конца года мы представим сформированные участниками дорожные карты на встречах с губернаторами, что в свою очередь поможет преодолеть существующие административные барьеры. Art Team - это уникальный опыт и возможности развития как для менеджеров креативных индустрий, так и для представителей органов власти. Уверены, что проекты будут поддержаны и в рамках деловых мероприятий, организованных нашим партнером, Фондом Инносоциум", - комментирует директор ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова.

Посмотреть и послушать образовательный интенсив может любой желающий, присоединившись к группе Art Team в ВКонтакте.

Культура Арт Актуальное искусство

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