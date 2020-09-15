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15.09.2020 20:01
Рубрика: Власть

В региональные больницы направили 3,5 млн единиц средств индивидуальной защиты

Текст: Светлана Ментюкова

Более 3,5 млн единиц средств индивиду, закупленных за счет средств резервного фонда президента РФ направлены в российские больницы, в рамках реализации проекта #МыВместе. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Фото: Юля Соколова
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Отмечается, что в рамках очередной поставки 3,5 млн СИЗ направлены в 250 российских больниц. "Во вторник 15 сентября грузовик с надписью "Снаряжение для супергероев" направился из Москвы в медучреждения Тульской, а затем и Белгородской, Брянской, Калужской областей", - говорится в сообщении.

Как напомнила, руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ Юлия Зимова, слова которой приводятся в сообщении, в конце мая по распоряжению президента из его Резервного фонда было выделено более 1 млрд рублей для закупки и доставки СИЗ в медорганизации, соцучреждения, волонтерским организациям и НКО из 84 регионов России. В общей сложности, говорится в сообщении, на средства фонда было закуплено 11 млн единиц СИЗ. Представитель ОНФ уточнила, что средства защиты волонтерам и НКО уже доставлены в 74 региона, сейчас "доставка осуществляется в поликлиники, больницы, в том числе инфекционные, и социальные учреждения".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В сообщении отмечается, что всего за счет средств президентского фонда в больницы будет передано более 3,5 млн единиц СИЗ: 1,52 млн масок, более 1 млн одноразовых перчаток, 380 тысяч респираторов, 443 тысяч одноразовых шапочек, 130 тысяч защитных экранов, 40 тысяч очков, более 44 тысяч защитных костюмов, 47 тысяч литров дезинфицирующих и антимикробных средств.

По словам замминистра Минпромторга Михаила Иванова, которые также приводятся в сообщении, в рамках программы #МыВместе, осуществляемой совместно с ОНФ по всей стране будет поставлено 5 миллионов масок, свыше 4 миллионов пар перчаток, около 80 тысяч литров антисептиков и других средства индивидуальной защиты.

Акция #МыВместе проводится во всех субъектах РФ. Ее участниками являются ОНФ, Фонд "Росконгресс", Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", "Волонтеры Конституции"", ПАО "Ростелеком", предприниматели, НКО и граждане РФ.

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