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15.09.2020 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как отличить фальшивого юриста от настоящего

Текст: Иван Черноусов

За первые шесть месяцев 2020 года число случаев мошенничества в РФ выросло на треть (36%). Основной рост пришелся на телефонное мошенничество и интернет-фишинг - статистика по данным видам "развода" выросла практически на 80%. Еще одним видом интернет-мошенничества стали поддельные сайты нотариальных контор. О том, как отличить фальшивого юриста от настоящего, рассказали эксперты Роскачества.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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"Бесплатная" юридическая помощь от таких юристов может обернуться потерей значительных денежных средств или даже имущества, предупреждают в Роскачестве. Для привлечения клиентов открываются сайты с посадочными страницами, на которых чат-боты имитируют консультантов, создается и размещается по просторам интернета баннерная реклама и, конечно, данные сайты всплывают при поисковой выдаче (например, по запросам о бесплатной юридической помощи позиции таких фейковых сайтов на первых же страницах могут быть весьма высоки).

Все начинается с обещания безвозмездной консультации (со ссылкой на закон № 324-ФЗ о бесплатной юридической помощи), причем пользователя подгоняют, показывая счетчик количества оставшихся бесплатных консультаций и количества свободных сотрудников. Цель у всего этого одна: во время звонка убедить жертву в компетентности "нотариуса" и вывести человека из онлайн-знакомства в оффлайн, чтобы он лично пришел в офис и подписал договор, выгодный только одной стороне - мошенникам.

В РФ действительно действует закон о бесплатной юридической помощи, однако он рассчитан на незащищенные слои населения (напоминаем, таковыми являются многодетные семьи, инвалиды и малоимущие граждане). Мошенники же пользуются 324-ФЗ как предлогом для того, чтобы выманивать данные человека, встретиться с ним. На встрече мошенник будет вовсю пользоваться юридической неграмотностью жертвы, подключит методы психологического давления, социальной инженерии и приложит все усилия, чтобы "развести" человека на платные услуги. В итоге человек подписывает договор, по классике жанра, не читая мелкий шрифт на оборотной стороне, и становится должен крупную сумму (до нескольких десятков тысяч рублей) за юридическую консультацию сомнительного качества.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Реальная юридическая квалификация таких специалистов оставляет желать лучшего. Такие консультанты охотно берутся за любые дела, тогда как реальные нотариусы обычно имеют конкретную специализацию. Мошенник возьмется и за составление брачного договора, и завещания, и соглашения о разделе имущества супругов - любой каприз. При этом, когда впоследствии потерпевшие граждане приходят в настоящую нотариальную контору, там, как правило, хватаются за голову, видя бездумно надерганное из интернета содержание "документа" от фейкового юриста.

Нередко мошенникам удается уговорить жертв и до более серьезных шагов, например, убедить включить их в процесс купли-продажи недвижимости, прав наследования и прочее. В лучшем случае фальшивые юристы просто получат деньги за бессмысленные услуги, в худшем - попытаются завладеть и самим имуществом.

"Если деньги оплачены, а услуга не оказывается - смело обращайтесь в органы полиции, поскольку в действиях псевдоюристов усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ, - мошенничество, обращайтесь в суд для взыскания средств", - поясняет Александр Борисов, заместитель руководителя Роскачества, юрист.

Экономика Работа Госфонды и контрольные органы Роскачество

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