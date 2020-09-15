В Роскачестве рассказали, как отличить фальшивого юриста от настоящего

За первые шесть месяцев 2020 года число случаев мошенничества в РФ выросло на треть (36%). Основной рост пришелся на телефонное мошенничество и интернет-фишинг - статистика по данным видам "развода" выросла практически на 80%. Еще одним видом интернет-мошенничества стали поддельные сайты нотариальных контор. О том, как отличить фальшивого юриста от настоящего, рассказали эксперты Роскачества.

"Бесплатная" юридическая помощь от таких юристов может обернуться потерей значительных денежных средств или даже имущества, предупреждают в Роскачестве. Для привлечения клиентов открываются сайты с посадочными страницами, на которых чат-боты имитируют консультантов, создается и размещается по просторам интернета баннерная реклама и, конечно, данные сайты всплывают при поисковой выдаче (например, по запросам о бесплатной юридической помощи позиции таких фейковых сайтов на первых же страницах могут быть весьма высоки).

Все начинается с обещания безвозмездной консультации (со ссылкой на закон № 324-ФЗ о бесплатной юридической помощи), причем пользователя подгоняют, показывая счетчик количества оставшихся бесплатных консультаций и количества свободных сотрудников. Цель у всего этого одна: во время звонка убедить жертву в компетентности "нотариуса" и вывести человека из онлайн-знакомства в оффлайн, чтобы он лично пришел в офис и подписал договор, выгодный только одной стороне - мошенникам.

В РФ действительно действует закон о бесплатной юридической помощи, однако он рассчитан на незащищенные слои населения (напоминаем, таковыми являются многодетные семьи, инвалиды и малоимущие граждане). Мошенники же пользуются 324-ФЗ как предлогом для того, чтобы выманивать данные человека, встретиться с ним. На встрече мошенник будет вовсю пользоваться юридической неграмотностью жертвы, подключит методы психологического давления, социальной инженерии и приложит все усилия, чтобы "развести" человека на платные услуги. В итоге человек подписывает договор, по классике жанра, не читая мелкий шрифт на оборотной стороне, и становится должен крупную сумму (до нескольких десятков тысяч рублей) за юридическую консультацию сомнительного качества.

Реальная юридическая квалификация таких специалистов оставляет желать лучшего. Такие консультанты охотно берутся за любые дела, тогда как реальные нотариусы обычно имеют конкретную специализацию. Мошенник возьмется и за составление брачного договора, и завещания, и соглашения о разделе имущества супругов - любой каприз. При этом, когда впоследствии потерпевшие граждане приходят в настоящую нотариальную контору, там, как правило, хватаются за голову, видя бездумно надерганное из интернета содержание "документа" от фейкового юриста.

Нередко мошенникам удается уговорить жертв и до более серьезных шагов, например, убедить включить их в процесс купли-продажи недвижимости, прав наследования и прочее. В лучшем случае фальшивые юристы просто получат деньги за бессмысленные услуги, в худшем - попытаются завладеть и самим имуществом.

"Если деньги оплачены, а услуга не оказывается - смело обращайтесь в органы полиции, поскольку в действиях псевдоюристов усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ, - мошенничество, обращайтесь в суд для взыскания средств", - поясняет Александр Борисов, заместитель руководителя Роскачества, юрист.