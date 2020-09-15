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15.09.2020 09:53
Рубрика: Экономика

В России может появиться Национальная система велосипедных маршрутов

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Велосипедная трасса Москва-Санкт-Петербург может стать первой в системе Национальных систем велосипедных маршрутов. Исследовательская экспедиция по маршруту организованная командой Let"sbikeit! и КБ Стрелка, стартовала в эти выходные в Москве. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

Фото: iStock
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"Проект реализуется в рамках создания веломастерплана Москва - Санкт Петербург. И реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм)", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что создание обустроенного веломаршрута Москва - Санкт-Петербург может стать первым национальным проектом в области велотуризма и позволит объединить территории в единую туристическую сеть.

Велоэкспедиция, стартовавшая из Москвы, продлится 16 дней и завершится в Санкт-Петербурге. Отмечается, что развитие велосипедной индустрии важно не только в крупных городах, но и на местах. "Развитие велосипедной индустрии и изменение трендов в туризме и потреблении обратили внимание общественности на необходимость создания национальных систем велосипедных маршрутов. Подобные маршруты являются важнейшей частью транспортных систем многих развитых стран мира. Например, сеть велосипедных трасс Eurovelo - проект Европейской федерации велосипедистов", - говорится в сообщении.

Фото: AFP
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В Ростуризме также рассказали, что растущую популярность велотуризма в России - на фоне развития внутреннего туризма и роста запроса на активный отдых - сдерживается отсутствием необходимой инфраструктуры для велосипедистов.

Протяженность маршрута первой экспедиции составит 1150 километров. В него войдут такие города, как Торжок, Осташков и другие города, обладающие культурным наследием - Великий Новгород, Тверь, Старая Русса, Гатчина. Локальные велосообщества смогут присоединиться к экспедиции на отдельных участках маршрута.

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