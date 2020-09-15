В России начался бум вложений в развитие портов

В России заявляются все новые проекты модернизации портовой инфраструктуры и строительства новых портов, отмечают представители отрасли. Для поддержки инвестиций нужны льготы и совершенствование законодательства.

По комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры к 2024 году мощности морских портов России Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов должны быть увеличены до 1,3 млрд тонн в год. В минтрансе ранее заявили, что готовят сейчас проект законодательных норм, регулирующих взаимные обязательства государства и отраслевых инвесторов. В стране необходимо создать предпосылки и стимулы для своевременной реализации инвестпроектов, признают в министерстве.

Пока нормативная база отстает от начавшейся модернизации портовой инфраструктуры, говорят представители отрасли. Например, страны, имеющие порты на Каспийском море, создали здесь Особые экономические зоны. В некоторых случаях все сборы обнулены, отметил гендиректор управляющей компании "ОЭЗ "Лотос" Сергей Милушкин. "Страны используют все возможности для того, чтобы затащить грузы на свою территорию", - сказал он.

Предоставлять льготы инвесторам планируют и в порту Оля в Астраханской области. Здесь будет создано до девяти новых причалов. Кроме того, частный инвестор построит большой новый современный порт для перевозки грузов по коридору Север - Юг. Для стимулирования развития портовой инфраструктуры планируется предусмотреть льготы. Например, снизить налог на прибыль до 2 процентов вместо 20 процентов и обнулить ряд других налогов. Сейчас постановление правительства согласовывается, принципиальное согласие уже получено, заметил Милушкин.

В России стоит в целом развивать практику создания Особых экономических зон (ОЭЗ) для стимулирования развития портов. Сейчас ОЭЗ больше, чем в России, создано на Украине, и это позволяет успешно конкурировать в сфере транзитных транспортных перевозок и на экспортном рынке зерна, заметил директор по развитию компании "Морстройтехнология" Сергей Семенов. Создание льготных условий в российских портах поддержит рост грузооборота. Например, сейчас стал расти объем контейнерных перевозок в Дальневосточном бассейне, заметил он. Встроиться в международную транзитную перевозку контейнеров желает также Сахалинская область. Здесь планируется построить порт для мультимодального транзита.

Совершенствовать необходимо также земельные отношения. Сейчас заявляется много проектов, но реализовать удастся не все из них, отметила Виктория Федорова, генеральный директор компании "Усть-Луга",занимающейся строительством и развитием морского порта в Ленинградской области. Например, в границах порта Усть-Луга, которые были утверждены постановлением правительства, уже нет новых мест для строительства новых терминалов на первой линии, заметила она.