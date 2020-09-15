В России увеличилось производство лекарств и медицинских товаров

Производство лекарств за 8 месяцев 2020 года увеличилось на 16,5%, сообщили в Росстате. При этом наибольшие объемы фармпродукции выпущены в августе: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 17,4%. Всего их изготовлено на общую сумму 36,5 млрд рублей.

Антибиотиков выпущено более 60 тонн, что на 5,0% больше, чем в июле этого года и на 63,9% больше, чем в августе 2019 года, сывороток и вакцин в ампулах - 333,98 тысячи штук, что на 20,1% больше, чем в июле этого года, и в 4,7 раза больше, чем в прошлогоднем августе. При этом в дозах сывороток и вакцин получилось меньше на 31,4%, чем в июле этого года и на 0,9%, чем в августе прошлого года: их общее количество составило 932 млн. С витаминами и провитаминами фармпроизводители тоже постарались и за месяц заготовили их более 50 тонн: это на 2,0% больше, чем в июле этого года и на 26,6% больше, чем в августе 2019 года.

На 10% по отношению к июлю этого года и на 83% по отношению к августу прошлого года увеличилось производство диагностических реагентов и прочих фармацевтических препаратов: их выпущено 5,4 млн упаковок. А вот объемы стерильных бинтов и прочих перевязочных материалов, пропитанных или покрытых лекарственными средствами, сократились на 3,4% по отношению к предыдущему месяцу и на 16,8% - к августу 2019 года. Всего произведено 20,2 млн упаковок.

Выпуск сложного медицинского оборудования,которое используется в терапевтических целях, для диагностики и реабилитации, по сравнению с августом 2019 года вырос на 18,0%. Однако по сравнению с июлем этого года, отмечают в Росстате, его производство сократилось на 11,3%. В целом, за восемь месяцев 2020 года изготовлено такой аппаратуры на 19,1 млрд рублей, что на 53,2% больше, чем за январь-август 2019 года.