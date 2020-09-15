В СФ предложили обязать вузы заключать с преподавателями бессрочные контракты

Сенаторы Ирина Рукавишникова и Владимир Смирнов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают обязать вузы заключать с преподавателями бессрочные трудовые договоры, чтобы ограничить практику годовых контрактов, которая ставит педагогов в невыгодное положение и негативно сказывается на учебном процессе.

Парламентарии предлагают прописать в Трудовом кодексе, что договоры с педагогами должны заключаться "по общему правилу - на неопределенный срок, а в случаях, предусмотренных кодексом или иными федеральными законами, на срок, определенный сторонами трудового договора, но не менее трех лет".

В пояснительной записке авторы отмечают, что в последние годы в вузовской среде сложилась устойчивая практика заключения срочных трудовых договоров с педагогическими работниками на 1 год, "причем происходит это не по желанию работников, а по воле работодателей, устанавливающих внутренние "негласные" правила о невозможности заключения трудовых договоров на неопределенный или длительный срок". При этом технический персонал вузов - бухгалтеры, водители, уборщики - принимаются на работу на бессрочной основе.

Кроме того, годовой договор стал удобным способом разрешения споров между педагогами и администрацией вуза, ведь уволить сотрудника в связи с истечением срока контракта гораздо проще, чем, например, доказать несоответствие занимаемой должности.

"Создавшаяся ситуация негативно воспринимается педагогическими работниками, является источником социального напряжения, отрицательно отражается на моральном климате в коллективе, что в свою очередь снижает качество работы педагогов, а, в конечном счете, - уровень профессиональной подготовки студентов - будущих специалистов", - считают сенаторы.

Они уверены, что предложенные изменения "будут способствовать устранению необоснованной практики заключения краткосрочных трудовых договоров с педагогическими работниками" и тем самым повысят уровень социальной защищенности преподавателей вузов, а также престиж этой профессии.