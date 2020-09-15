Новости

В Бейруте вновь произошел крупный пожар 13:04
На Урале прокомментировали отказ матери от термометрии школьника 13:03
Фото: Волка в перезапуске "Ну, погоди!" озвучит Гарик Харламов 13:02
В Подмосковье мужчина подбил самолет из ружья 13:00
Песков рассказал об условиях кредита Беларуси 12:58
Книги Агаты Кристи вошли в топ-5 самых популярных детективов 12:56
СМИ: В Сирии разбился вертолет ВВС США 12:54
В Кремле оценили успех новых партий на выборах 12:52
В Кремле объяснили отмену визита Лаврова в Германию 12:46
Директор СВР: Россия уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ, включая "Новичок" 12:46
Хуснуллин: Еще 760 дольщиков получат квартиры 12:36
Оперштаб Москвы объясняет рост числа случаев коронавируса 12:27
В СФ предложили обязать вузы заключать с преподавателями бессрочные контракты 12:26
Видео: Крис Хемсворт вмешался в прямой эфир австралийского ТВ 12:18
Депутаты ГД стали добровольцами по испытанию российской вакцины от COVID-19 12:11
Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса 12:09
Немецкая почта не будет доставлять корреспонденцию по понедельникам 12:05
YouTube запустил аналог TikTok 11:54
Опрос: Все больше граждан считают Россию великой державой 11:45
За помощь в розыске иркутских "Бонни и Клайда" пообещали полмиллиона 11:42
В Москве выявили 730 новых случаев коронавируса 11:41
Трамп назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире 11:39
Иммунолог назвала самые важные витамины и продукты для осени 11:36
Генсеки ООН и ОДКБ заявили о прогрессе в отношениях двух организаций 11:16
Видео: студия Universal представила главного врага Джеймса Бонда 11:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 12:26
Рубрика: Власть

В СФ предложили обязать вузы заключать с преподавателями бессрочные контракты

Текст: Галина Мисливская

Сенаторы Ирина Рукавишникова и Владимир Смирнов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают обязать вузы заключать с преподавателями бессрочные трудовые договоры, чтобы ограничить практику годовых контрактов, которая ставит педагогов в невыгодное положение и негативно сказывается на учебном процессе.

Фальков призвал вузы уделить особое внимание первокурсникам-иностранцам

Парламентарии предлагают прописать в Трудовом кодексе, что договоры с педагогами должны заключаться "по общему правилу - на неопределенный срок, а в случаях, предусмотренных кодексом или иными федеральными законами, на срок, определенный сторонами трудового договора, но не менее трех лет".

В пояснительной записке авторы отмечают, что в последние годы в вузовской среде сложилась устойчивая практика заключения срочных трудовых договоров с педагогическими работниками на 1 год, "причем происходит это не по желанию работников, а по воле работодателей, устанавливающих внутренние "негласные" правила о невозможности заключения трудовых договоров на неопределенный или длительный срок". При этом технический персонал вузов - бухгалтеры, водители, уборщики - принимаются на работу на бессрочной основе.

Кроме того, годовой договор стал удобным способом разрешения споров между педагогами и администрацией вуза, ведь уволить сотрудника в связи с истечением срока контракта гораздо проще, чем, например, доказать несоответствие занимаемой должности.

Фото: misis.ru
Студенты и ученые вузов России создают научные разработки будущего

"Создавшаяся ситуация негативно воспринимается педагогическими работниками, является источником социального напряжения, отрицательно отражается на моральном климате в коллективе, что в свою очередь снижает качество работы педагогов, а, в конечном счете, - уровень профессиональной подготовки студентов - будущих специалистов", - считают сенаторы.

Они уверены, что предложенные изменения "будут способствовать устранению необоснованной практики заключения краткосрочных трудовых договоров с педагогическими работниками" и тем самым повысят уровень социальной защищенности преподавателей вузов, а также престиж этой профессии.

Власть Работа власти Госуправление Общество Образование Законодательная власть Совет Федерации Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Мурашко рассказал, какие побочные эффекты могут быть у вакцины от коронавируса
Профсоюзы предложили ввести "минимальный размер часовой ставки"
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Против экс-футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток