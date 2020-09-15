В США отменили рекомендацию для граждан о непосещении Китая

Гражданам США отныне можно посещать Китай, в который ранее Госдеп категорически не рекомендовал летать из-за пандемии коронавируса. Уровень предупреждения по КНР американскими властями был понижен с четвертого (не посещать) до третьего (пересмотреть планы посещения).

"В КНР восстановлена работа большинства предприятий, в том числе детских садов и школ. Сообщается также и о других улучшениях условий", - передает ТАСС комментарий госдепартамента, объясняющий решение о смягчении запрета.

Примечательно, что в самом Китае запрет на въезд из ряда зарубежных стран все еще сохраняется, в том числе и из США.