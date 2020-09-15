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15.09.2020 23:00
Рубрика: Спорт

Тяжелый подъем

Сиваков почти заехал на пьедестал "Тур де Франс"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 207(8261)
Российский шоссейный велогонщик Павел Сиваков, выступающий за команду Ineos, был близок к первому подиуму на своей дебютной многодневке "Тур де Франс". 23-летний спортсмен стал четвертым на 16-м этапе.

Победу одержал немец Леннард Кемна из команды Bora-Hansgrohe. Вторым к финишу пришел партнер Сивакова по Ineos эквадорец Ричард Карапас. Третьим стал швейцарец Себастьен Райхенбах из FDJ.

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В общем зачете Сиваков располагается на 89-й строчке. Для него четвертое место стало лучшим результатом на этом "Туре", где на первом же этапе он попал в завал и получил травму локтя и бедра.

- Я приехал сюда с большими ожиданиями. Потому что набрал неплохую форму, что доказал на гонке Критериум Дофине, - приводит слова Сивакова официальный сайт "Тур де Франс". - Там я был среди лучших горных гонщиков. Но здесь меня на подъемах обгоняли даже спринтеры. Я был разочарован. Но это спорт. Буду продолжать бороться.

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