Российский шоссейный велогонщик Павел Сиваков, выступающий за команду Ineos, был близок к первому подиуму на своей дебютной многодневке "Тур де Франс". 23-летний спортсмен стал четвертым на 16-м этапе.

Победу одержал немец Леннард Кемна из команды Bora-Hansgrohe. Вторым к финишу пришел партнер Сивакова по Ineos эквадорец Ричард Карапас. Третьим стал швейцарец Себастьен Райхенбах из FDJ.

В общем зачете Сиваков располагается на 89-й строчке. Для него четвертое место стало лучшим результатом на этом "Туре", где на первом же этапе он попал в завал и получил травму локтя и бедра.

- Я приехал сюда с большими ожиданиями. Потому что набрал неплохую форму, что доказал на гонке Критериум Дофине, - приводит слова Сивакова официальный сайт "Тур де Франс". - Там я был среди лучших горных гонщиков. Но здесь меня на подъемах обгоняли даже спринтеры. Я был разочарован. Но это спорт. Буду продолжать бороться.