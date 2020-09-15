Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Осенняя сессия нижней палаты парламента "будет короткой, но насыщенной и ответственной". Об этом предупредил председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая новый парламентский сезон. В приоритете у депутатов - новый бюджет, законы во исполнение обновленной Конституции, поправки для поддержки граждан и экономики в непростых условиях.

Депутаты вернулись к пленарным заседаниям, соблюдая все меры предосторожности в условиях пандемии. В здание нижней палаты по-прежнему ограничен доступ (в том числе и для журналистов). Кроме того, отменены экскурсии, закрыты все столовые и действует масочный режим. Депутаты перед заседанием сдали тесты на коронавирус. А пожилым народным избранникам руководство ГД рекомендовало остаться на самоизоляции и поработать дистанционно.

Несмотря на ограничения, работа предстоит серьезная, от депутатов потребуется "большая самоотдача", предупредил Вячеслав Володин, начиная пленарное заседание. Он также обратил внимание коллег на то, что нынешнему созыву остался год работы, ведь на сентябрь 2021 года запланированы думские выборы. Спикер уверен, что этот год депутаты "должны использовать для того, чтобы решать проблемы граждан, для того, чтобы страна развивалась". Ответственная задача - утвердить новый бюджет, проект которого, как напомнил Володин, будет внесен в ГД до 1 октября. Вместе с главным финансовым документом необходимо будет принять 12 бюджетообразующих законов, добавил он.

Бюджетная работа предстоит в непростых условиях: Россия, как и другие государства, столкнулась с вызовами, связанными с коронавирусом, отметил спикер. Это сказалось на экономике страны. Впрочем, ее потери ожидаются в меньшем объеме, чем в мире в целом. Володин напомнил прогнозы: если мировой ВВП потеряет порядка пяти процентов, то российский - около четырех. "Благодаря решениям, принятым президентом, и работе правительства мы выходим из кризиса с меньшими потерями, - резюмировал спикер. - Но это не значит, что у нас нет проблем".

Парламентариям, подчеркнул Володин, в этих условиях необходимо "законодательно обеспечить решения, принимаемые главой государства, поддержать его в решении проблем, с которыми столкнулась страна". Работать над этими задачами нижняя палата собирается в тесном контакте с кабмином - как это и ранее происходило, особенно в разгар пандемии.

На сегодняшний день в законотворческом "портфеле" Госдумы 1229 законопроектов

Во взаимодействии с правительством, среди прочего, пойдет работа над изменениями в связи с обновлением Основного Закона. "Принятые нашими гражданами поправки в Конституцию должны быть реализованы в конституционных и федеральных законах, - подчеркнул Володин. - Необходимо выделить работу над ними как один из приоритетов осенней сессии". До конца сентября и в октябре в Госдуме ожидают внесение законопроектов о Госсовете, правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совфеда.

Большая работа предстоит и на международной арене: депутаты, заявил спикер, продолжат открытый диалог с парламентами всех стран на принципах доверия и отсутствия двойных стандартов. Госдума продолжит противодействовать тому, чтобы ПАСЕ и Европарламент превращались в "площадку для голословных обвинений, политических провокаций и давления на независимые государства". Важно также не позволить "ослаблять роль ООН как единственного легитимного международного органа, который отвечает за поддержание стабильности и безопасности в мире". Кстати, после вступительного слова Вячеслава Володина Госдума приняла заявление по этому поводу.

Также в планах депутатов - до конца года принять участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ и провести Парламентский форум БРИКС. Кроме того, очень важное направление - союзное. Как напомнил спикер, не прекращаются попытки вмешательства во внутренние дела суверенной Беларуси. "Со своей стороны, мы должны сделать все, чтобы этого не допустить, - уверен глава нижней палаты. - Кто будет у власти, должен решать белорусский народ, а не НАТО и европейские государства. В этой связи прошу вас, уважаемые коллеги, более активно работать в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России". Через гармонизацию законодательств парламенты стран должны выйти на новый уровень сотрудничества в интересах братских народов. Депутаты поддержали позицию спикера. "Белоруссия подвергается жестким нападкам, и когда кто-то говорит, что это ее внутреннее дело - это неверный подход, - отметил, в частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов. - Это Союзное государство и наше общее дело".

Народным избранникам в эту сессию, конечно же, предстоит и традиционная работа над поправками в действующие законы. На сегодняшний день в законотворческом "портфеле", по словам Володина, 1229 проектов. Два из них приняты во втором чтении, 249 - в первом. К рассмотрению готовятся еще 843 законодательные инициативы.

Какие самые резонансные и важные законопроекты предстоит рассмотреть? В частности, это поправки о порядке изъятия детей из семьи - они направлены на то, чтобы органы опеки не могли отбирать их без серьезных оснований. В начавшуюся сессию также серьезные споры ожидаются по законопроекту о борьбе с домашним насилием.

Среди актуальных поправок на осень - об удаленной работе и дистанционном образовании, о защите минимального дохода должников и регулировании аптечных сетей. А в числе наиболее резонансных - законопроект, расширяющий полномочия полицейских, которым кабмин предлагает разрешить вскрывать автомобили для обеспечения безопасности при беспорядках и ЧС. В Госдуме хотят серьезно проработать эти поправки с экспертами.

К обсуждению также готовится проект об ужесточении наказания для "черных коллекторов", которым грозит до 12 лет лишения свободы. Граждан, несомненно, заинтересует и обсуждение поправок о продлении дачной амнистии, а также введении новой гаражной амнистии. Последнюю инициативу, кстати, уже поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, который рассказал парламентариям, что и сам пострадал из-за отсутствия соответствующего закона.