Новости

Трамп назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире 11:39
Иммунолог назвала самые важные витамины и продукты для осени 11:36
Генсеки ООН и ОДКБ заявили о прогрессе в отношениях двух организаций 11:16
Видео: студия Universal представила главного врага Джеймса Бонда 11:08
В США раскрыли подробности модернизации бомбардировщика B-52 10:47
Oracle подтвердила покупку TikTok 10:43
Жилищные сертификаты получат 219 семей, не покинувших закрытые поселки 10:33
Вице-премьер напомнил о выплатах школьникам, занятым в IT 10:21
Синоптики: Москву накроет "пузырь" полярного холода 10:00
BMW удвоил производство аккумуляторов для собственных электромобилей 10:00
Национальная система велосипедных маршрутов появится в России 09:53
Эксперт назвала причину появления осенней хандры 09:45
В Москве отреставрируют столичную усадьбу Гусева полоса 09:44
Володин: Россия делает все для защиты суверенитета Беларуси 09:38
В Петербурге отменили шахматную рассадку в театрах 09:28
Москва выставила на торги пять земельных участков 09:21
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных 09:20
Еще 1086 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:08
Обнаружен новый вид золотистых тропических клопов 09:08
В Москве стартует проект по поиску наставников для детей-сирот 09:02
В Удмуртии по факту ДТП с шестью погибшими завели дело 08:57
В Ленобласти арестовали чиновника за аферу на 700 миллионов рублей 08:14
Каракас обвинил американца в попытке организации теракта 07:49
Профсоюзы предложили ввести "минимальный размер часовой ставки" 07:45
В Японии свыше 80 тысяч человек перешагнули отметку в 100 лет 07:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
Какие устройства Apple покажет на презентации
Какие устройства Apple покажет на презентации
15.09.2020 10:21
Рубрика: Общество

Вице-премьер напомнил о выплатах школьникам, занятым в IT

Текст: Ирина Алпатова
Фото: Таисия Воронцова/ТАСС Фото: Таисия Воронцова/ТАСС
Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Школьникам, достигшим успехов в области информационных технологий, выплатят по 125 тысяч рублей. Об этом напомнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе выступления на "Уроке цифры", организованном АНО "Цифровая экономика".

Фото: iStock
Названы самые востребованные IT-профессии в России "на удаленке"

Оформляется такой грант через единый портал госуслуг. На выплату могут претендовать учащиеся, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий.

Эти средства можно направить на оплату дополнительных курсов по IT, посоветовал собравшимся школьникам Дмитрий Чернышенко. По его словам, спрос на IT-специалистов сейчас огромный. "У нас потребность, которую мы видим в стране только в 2020 году, - плюс 300 тысяч специалистов в IT-технологиях", - отметил он.

Опция доступна с 1 сентября до 10 октября 2020 года, сообщали ранее в Минцифры. Оформить заявку могут как сами школьники, так и их законные представители. Решения по выплате гранта будут приняты до 1 ноября 2020 года. Денежные средства при положительном решении поступят на указанный в заявлении банковский счет.

Общество Образование Правительство Минцифры

Главное сегодня

Попова: В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от COVID-19
Профсоюзы предложили ввести "минимальный размер часовой ставки"
"Аэрофлот" ужесточил правила перевозки животных
Посольство РФ призвало США сосредоточиться на продуктивном взаимодействии
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году