Вице-премьер напомнил о выплатах школьникам, занятым в IT

Школьникам, достигшим успехов в области информационных технологий, выплатят по 125 тысяч рублей. Об этом напомнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе выступления на "Уроке цифры", организованном АНО "Цифровая экономика".

Оформляется такой грант через единый портал госуслуг. На выплату могут претендовать учащиеся, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий.

Эти средства можно направить на оплату дополнительных курсов по IT, посоветовал собравшимся школьникам Дмитрий Чернышенко. По его словам, спрос на IT-специалистов сейчас огромный. "У нас потребность, которую мы видим в стране только в 2020 году, - плюс 300 тысяч специалистов в IT-технологиях", - отметил он.

Опция доступна с 1 сентября до 10 октября 2020 года, сообщали ранее в Минцифры. Оформить заявку могут как сами школьники, так и их законные представители. Решения по выплате гранта будут приняты до 1 ноября 2020 года. Денежные средства при положительном решении поступят на указанный в заявлении банковский счет.