Видео: Массовая вакцинация против гриппа стартовала в Беларуси

В Беларуси стартовала массовая вакцинация против гриппа, сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.

"В этом году вакцинация начинается немного раньше. Обычно мы начинаем с 1 октября. Это обусловлено циркуляцией в этом году коронавирусной инфекции. Для того чтобы обеспечить более легкое течение вирусных инфекций, решили начать вакцинацию чуть раньше. В том числе это связано с погодными прогнозами. Лучше сейчас сделать, пока нет достаточно холодной погоды, и для того, чтобы до массового подъема заболеваемости ОРВИ успел выработаться иммунитет", - рассказала Инна Карабан.

Инна Карабан подчеркнула, что в 2019 году вакцинация позволила предотвратить более 140 тысяч случаев заболеваний гриппом, в том числе около 17 тысяч - в осложненной форме. "Эффективность вакцинации достаточно высока, и люди должны понимать, что этот сезон у нас особенный. Поэтому мы призываем всех вакцинироваться. Мой пример: я уже более 10 лет вакцинируюсь каждый год и лабораторно подтвержденного гриппа у меня не было. Если и были признаки ОРВИ, то они протекали в достаточно легкой форме и быстро проходили", - добавила она.

Как и в прошлые годы, планируется вакцинировать не менее 40% населения Беларуси. "Особое внимание - лицам старше 65 лет, которые имеют хроническую патологию, для того чтобы они в этом году не отказывались от вакцинации. Поскольку наслоение заболевания гриппом и коронавирусом может очень негативно сказаться на состоянии их здоровья", - добавила начальник отдела, передает БЕЛТА.